Barbara d’Urso, la foto conferma ogni cosa: lotta alle fake news

Barbara d’Urso è stata al centro di numerose indiscrezioni, ma in rete spunta una foto che smentisce le fake news sul suo conto.

Barbara d’Urso da qualche tempo a questa parte è al centro di numerose indiscrezioni sul web. Il motivo? Secondo i gossip trapelati in rete, Mediaset ed Endemol non sarebbero soddisfatti della sua conduzione a La Pupa e il Secchione Show, in quanto gli ascolti non sarebbero dei migliori e nemmeno i contenuti proposti avrebbero convinto in quanto il format sarebbe stato stravolto per assomigliare ad una nuova versione di Live Non è la d’Urso, chiuso per bassi ascolti.

La bella conduttrice partenopea non ha mai risposto ai presunti gossip sul suo conto, preferendo concentrarsi sul suo lavoro piuttosto che dalle chiacchiere che circolano. Ora però la verità è finalmente venuta a galla e in rete è spuntata una foto che smentisce tutte le fake news su Barbara d’Urso, dimostrando che la verità è ben altra.

Barbara d’Urso, salta fuori la verità: arriva la smentita che tutti stavano aspettando

Barbara d’Urso, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha sempre preferito non replicare alle polemiche che girano interno a La pupa e il Secchione, di cui sono stati rivelati i cachet degli opinionisti, ma i fatti sembrerebbero averlo fatto al posto suo.

In rete, infatti, è spuntata la foto che trovate poco più in alto. Certo, a primo impatto potrebbe non dirvi nulla ma l’uomo raffigurato con lei è Edmondo Conti, il content supervisor di Endemol Shine, la società che lavora al programma di Italia. I due sono stati immortalati al mercatino del Borghetto di Roma e più affiatati e sorridenti che mai. Segno che tutti i malumori che li vedevano protagonisti si sono rivelati essere falsi.

Barbara d’Urso ha preso le sue soddisfazioni, replicando, seppur in silenzio, a tutti quei portali che avevano rivelato che tra lei e le società per cui lavora non scorresse più buon sangue, invece i rapporti sembrerebbero essere quelli di una volta con o senza record di ascolti televisivi collezionati per la Pupa e il Secchione Show.