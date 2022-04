Un altro scandalo giudiziario nella Royal Family: ecco cosa rischia

La Royal Family britannica sta per essere travolta da un altro tremendo scandalo giudiziario. Come andrà a finire questa volta?

La Royal Family inglese potrebbe essere coinvolta in un altro scandalo giudiziario. Dopo le vicende che hanno visto come protagonista Andrea di York, pare che a breve potrebbe esserci un’altra pericolosa inchiesta che coinvolgerà un membro della monarchia inglese. Il terzogenito della Regina Elisabetta è stato coinvolto nel caso Epstein a causa di alcune accuse di molestie sessuali.

Il processo si è chiuso con un patteggiamento ma l’anziana sovrana ha comunque privato suo figlio del titolo di Altezza Reale e l’ha bandito da tutti gli eventi pubblici della Royal Family. Pare che questo scandalo abbia rovinato definitivamente i rapporti tra Andrea e suo fratello Carlo. Il popolo inglese non ha ancora digerito questa vicenda ma, secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, a breve potrebbe inghiottire un altro boccone amaro. Un membro della corona britannica potrebbe avere problemi giudiziari, scopriamo insieme di chi si tratta.

Andrea di York rischia di rovinare la Royal Family

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Andrea di York sarebbe coinvolto in un altro caso giudiziario. Il quotidiano britannico parla di un pagamento di una cifra molto alta ricevuta dal terzogenito della Regina Elisabetta da parte di un ex banchiere turco, Selman Turk, accusato di truffa. Sembra che i giornalisti britannici abbiano visionato le carte processuali dell’Alta Corte di Londra.

La somma sarebbe di circa un milione di sterline e la vicenda è partita dalla denuncia dell’imprenditrice Nebahat Evyap Isbilen, alla quale l’ex banchiere turco avrebbe sottratto 50 milioni di euro in cambio di un aiuto per ottenere un passaporto inglese. Il Principe Andrea non è indagato in questo momento ma il suo nome rientra nell’elenco dei sospettati, insieme a quello dell’ex moglie Sarah Ferguson e di sua figlia.

Altri guai in arrivo per Andrea di York, il quale continua ad essere una spina nel fianco di sua madre Elisabetta. Dopo il comportamento scorretto in occasione della commemorazione del Principe Filippo di Edimburgo, è arrivata anche una gaffe attraverso i social network: pare che Andrea abbia firmato dei post con il titolo di Altezza Reale. Peccato che questo titolo gli sia stato tolto a gennaio a causa dello scandalo Epstein.