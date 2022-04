Test logica: scegli una porta e salva la tua principessa

Questo test ti permetterà di vestire i panni di un principe. Riuscirai a salvare la tua principessa? Tutto dipende da quale porta aprirai

Breve premessa: questo test non ha alcuna rilevanza scientifica. Il nostro intento è semplicemente quello di regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori qualche attimo di svago. Spesso può essere utile distrarsi durante una giornata lavorativa. Staccare la spina non è l’unico motivo per il quale ti farebbe bene effettuare questo test. Allenare la mente e tenere il tuo cervello sempre sveglio potrebbe aiutarti anche nella tua routine quotidiana.

Dovrai immaginare una situazione, ragionare con calma, valutare tutte le opzioni e poi rispondere. Se puoi, prova a cronometrare il tempo che impiegherai per fornire una risposta, per renderti conto di quanto sia reattivo il tuo cervello. Mal che vada, a tua disposizione ci sono sempre le soluzioni. Ecco il quesito al quale dovrai rispondere.

Un orco ha rapito una principessa ed un cavaliere vuole provare a salvarla. Quando arriva sul posto, l’orco gli evidenzia la presenza di due porte: dietro una delle due porte c’è la principessa ma l’altra nasconde un leone affamato. Sulla porta di sinistra c’è una scritta: “Qui c’è il leone”. Sulla porta di destra c’è un’altra scritta: “Dietro ad una delle due porte c’è la principessa”. L’orco rivela che solo una delle due scritte è reale. Quale porta nasconde la principessa?

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento bisogna liberare la mente da tutti i pensieri inutili. Una volta effettuata questa operazione, è necessario concentrarsi sui dettagli più importanti, distinguendoli da quelli inutili. Qualora tu non fossi stato in grado di trovare una risposta, non hai nulla da rimproverarti. Quasi sicuramente hai soltanto bisogno di fare maggiore pratica con test come questo.

Ecco la soluzione del test: soltanto una delle due scritte dice la verità, l’altra è falsa. Ma è stato lo stesso orco ad anticipare al cavaliere che la principessa si trova dietro una delle due porte. Di conseguenza, la scritta sulla porta di destra è vera, l’altra è falsa. Per questo motivo, la principessa è nascosta dietro la porta di sinistra. Grazie a questo ragionamento, il principe è riuscito a salvare la sua principessa.