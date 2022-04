Oroscopo 08 aprile 2022: Pesci ancora sul podio, ricaduta per la Vergine

Poche risorse e un tempo che segna i minuti contanti per i segni dello Zodiaco. L’Oroscopo di oggi è un vero monito, consiglia vivamente di non avere fretta nelle scelte e nelle considerazioni. La ragione risiede nel transito in corso: Sestile Mercurio-Marte, un moto interessante per i nuovi progetti.

Sicuramente avere tante idee che viaggiano alla velocità della luce è un bene, ma non sempre queste vengono applicate con la giusta energia. Le esagerazioni possono essere dietro l’angolo, e le reazioni delle Case Celesti potrebbero non essere delle migliori. Ecco come i 3 segni fortunati e non reagiranno al Sestile, ma le previsioni dell’Oroscopo saranno importanti per la giornata di tutti i segni.

Innanzitutto è bene ricordare che per quanto si tratti di un monito al buon senso, l’Oroscopo non va mai preso alla lettera, ma con le pinze. Questo non significa che non abbia valore, ma che al contrario, essendo tanto bisogna saper applicare i consigli nel modo più opportuno. Il mese di aprile ha confuso le idee, si sta rivelando più complicato di marzo.

Questo perché le idee devono essere chiarite, ma come? Il Sestile Mercurio-Marte è una coppia che potrebbe spaventare, ma in realtà servono entrambi in questo periodo. Perché la voglia di comunicare è tanta e ci vuole la giusta intensità, ma fino ad un certo punto.

Il transito è un posizionamento che divide il cielo in sei porzioni da 60° e i pianeti sono posti ad altrettanta distanza. Questo significa che le evoluzioni non saranno poche, non è detto che siano tutte positive, ma si potranno cogliere buoni risultati.

I dialoghi saranno efficienti e propositivi. Ecco come porranno freno alla loro lingua i 3 segni fortunati e non.

Oroscopo, ancora al top è il segno dei Pesci!

La triade in gioco è tanto bella quanto inaspettata: Pesci, Toro e Ariete, tre segni d’acqua, terra e fuoco, siete al massimo delle vostre energie intellettive e fisiche, è arrivato il vostro momento. Situazione ideale per trattare questioni che implicano grandi cambiamenti. Se il tuo segno è il Capricorno sei il prossimo ed è bene che tu conosca alcune novità sul tuo conto.

Iniziamo dal segno dei Pesci, pronto a prendersi delle belle soddisfazioni. Un tuo sogno si avvererà, e la gioia sarà infinita, perché hai lottato tanto nel mondo professionale. In amore mantieni alta la calma, le emozioni distruttive non è il momento giusto per sfoderarle. Consigli: il Sestile ti accompagna nella crescita personale e lavorativa, cogli le occasioni al volo, è il momento.

Passiamo al Toro, pronto a mangiarsi il mondo! Sia al lavoro che in amore, nessuno potrà contenere la tua irrefrenabile voglia di essere felice e te stesso. Il Sestile ti regala buone idee, sfruttale al meglio. Consigli: ricorda sempre che si può cambiare idea, e questo è un buon momento per migliorare le proprie capacità di adattamento.

Che dire dell’Ariete? Il guerriero non leva mai la sua armatura, specialmente quando il transito avvantaggia la tua verve comunicativa e la tua passione per tutto quello che fai. L’impegno e la tenacia si consolideranno nelle relazioni lavorative e amorose. Consigli: se senti di perdere la pazienza, non scattare, pensa due volte a ciò che le altre persone provano, non sempre hai ragione.

Ricaduta negli abissi per la Vergine, e non solo!

Pioggia e grandine per questi tre: Bilancia, Scorpione e Vergine. Tre segni d’aria, acqua e terra, siete caduti nei vostri stessi tranelli. Come potrete uscirvene fuori? La giornata sarà intensa, ecco delle dritte fondamentali da non lasciarvi scappare. Se sei del Leone sei il quartultimo e devi essere pronto a quello che ti aspetta, approfondisci le informazioni sul tuo conto.

Iniziamo con la Bilancia, per assurdo il Sestile non avvantaggia le tue già eccellenti doti comunicative. Questo perché negli affari sentimentali hai per troppo tempo messo da parte le problematiche da risolvere, mentre al lavoro si riflette il malessere affettivo. Consigli: prova con calma a risolvere le cose, se non va come desideri, cambia idea, sei sempre in tempo.

Passiamo allo Scorpione in preda ad una crisi isterica. Il transito non ti aiuta, ma ti innervosisce ancora di più. Sul piano lavorativo ti senti costretto e limitato, quindi a sua volta in amore speri di trovare conforto, che c’è, ma non basta. Consigli: trova del tempo per te e da dedicare alle tue passioni, dovresti impegnarti al massimo per essere felice e non cadere in inutili discussioni.

Concludiamo l’Oroscopo con la Vergine, brutto periodo, sembra non finire più. Mercurio e Marte ti daranno una mano, ma ricorda che sei tu ad agire. Il raziocinio e l’intelligenza non ti mancano, ma sta a te applicare i pensieri nel modo giusto. O meglio, sarebbe più corretto dire: “deciditi a fare la cosa giusta.” Consigli: amore e lavoro ti stressano, pensa a rinnovare qualcosa, chiudi con il passato, e trasformati in qualcosa di nuovo che ti faccia stare bene.