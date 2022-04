Guest star musicali nelle serie tv: eccone 5 che sicuramente non ricordi

Queste ospitate sono passate (quasi) inosservate eppure riguardano alcune delle guest star musicali più famose del mondo: ecco le migliori cinque

Hai presente quando sei sul divano a guardare una serie televisiva e all’improvviso accade qualcosa che non dimenticherai mai più nella tua vita? Magari lo show non è nemmeno così interessante o i messaggi che ti arrivano in continuazione ti distraggono. Eppure, ad un certo punto compare la tua cantante o il tuo cantante preferito e tutto cambia in un decimo di secondo.

Potrebbe sembrare strano, perché spesso le grandi guest star sono annunciate prima dalle case produttrici, in modo da vendere a cifre più alte l’episodio in questione, eppure esistono almeno cinque guest star famosissime che sono apparse all’improvviso in una serie televisiva ed hanno fatto impazzire il pubblico. Pensi che sia impossibile? Eppure è successo veramente: ecco le cinque migliori guest star musicali in una serie televisiva.

Le 5 guest star musicali che non ricordavi

Il mondo del cinema può riservare moltissime sorprese: ci sono artisti che litigano con la produzione, costringendola a stravolgere il copione alla vigilia dell’inizio delle riprese, ci sono attori che diventano inventori e ci sono ospiti musicali che partecipano a sorpresa ad uno show famoso: oggi scopriremo le cinque migliori guest star musicali all’interno di una serie televisiva.