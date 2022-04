E’ stata la fidanzata di Alex Britti: ecco com’è e cosa fa oggi

Alex Britti forse ancora pensa a una storia d’amore che gli fa ancora tanto male: la sua ex fidanzata, intanto, ha cambiato totalmente vita

Si tratta di uno dei cantautori (e musicisti) più popolari della musica italiana. A dirla tutta era estremamente famoso qualche anno fa, poi si è un po’ defilato. Ma il nome di Alex Britti resta sempre molto popolare ed apprezzato dal pubblico. Forse non tutti sanno che in passato (era il 2019) ha avuto un’esperienza come giudice in Amici, e altre esperienze di questo tipo. Ad Alex piace insegnare musica e mettere al servizio dei giovani la sua bravura e le conoscenze musicali. Oltre a essere un cantante che ha creato delle canzoni di successo, Britti è anche un eccezionale chitarrista, dotato di una tecnica invidiabile.

E chissà se i suoi fan ricordano la sua storia d’amore con Luisa Corna, che risale ormai a un passato lontano di molti anni fa. Lei era una conduttrice molto popolare, che poi è scomparsa dai palcoscenici televisivi dedicandosi alla sua vita privata. Tra Alex e Luisa c’è stata una bella storia d’amore che poi è finita. A quanto pare la separazione non è stata indolore. I più attenti ricorderanno un brutto episodio, quando i comici Pio e Amedeo, negli studi di Amici, ironizzarono proprio su questa love story finita male.

Alex Britti e la sua ex fidanzata. Un conto ancora aperto?

Alex Britti ci rimase molto male, anzi si arrabbiò molto. I due stavano insieme all’inizio degli anni 2000. La Corna era una vera e propria star, e nel 2022 partecipò anche al Festival di Sanremo come cantante. Lei era reduce da una lunga storia con l’ex calciatore Aldo Serena. Poi i due si conobbero e si misero insieme. La loro storia non è stata particolarmente lunga, visto che è durata soltanto un anno. Tuttavia i due sarebbero rimasti in buoni rapporti, in quanto hanno collaborato per il disco di Luisa Corna uscito nel 2010.

Eppure a Britti sembra non essere andata giù quella battuta. Come mai? Chiarendo che Britti oggi è impegnato, probabilmente la spiegazione è che Alex non gradisce affatto che si parli della sua vita privata. Lui infatti non la condivide nemmeno sui social, che utilizza soltanto per motivi professionali. E a completare il quadro c’è un altro episodio: anni fa si sparse la voce di un matrimonio di Britti fallito con una certa Letizia. Una fake news smontata di sana pianta proprio dallo stesso cantautore.