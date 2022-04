Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? In forma smagliante a 66 anni

Giorgio Manetti in forma smagliante a 66 anni. Il cavaliere torna a Uomini e Donne?

Giorgio Manetti, anche soprannominato il Gabbiano, ha una forma pazzesca a 66 anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne, svela i suoi trucchi di bellezza e sembra che stia per tornare al dating show.

Il cavaliere uscì dal programma con la dama torinese, ma dopo qualche mese entrambi tornarono nel programma. Nonostante Gema scrisse una lettere al suo amato per scusarsi del suo comportamento, il cavaliere toscano non ne ha voluto sentire ragione.

Ha riprovato a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne, ma ha poi deciso di abbandonare il programma.

Vediamo come sta adesso e se veramente vuole tornare nel parterre maschile

Giorgio Manetti in forma smagliante: pronto a tornare a Uomini e Donne?

Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e Donne, viene accusato dalla sua ex compagna di essere ricorso a qualche intervento chirurgico.

In un’intervista Gemma rivela che l’ex fidanzato si è fatto qualche punturina per sembrare più giovane, proprio come ha fatto lei.

Un ex volto di Uomini e Donne spiffera tutta la verità su quello che succede in studio, ma Giorgio ha altro a cui pensare.

Ecco che viene invitato dal settimane Nuovo Tv e l’ex cavaliere di Uomini e Donne confessa la verità in merito alla chirurgia estetica.

Il 66enne, in forma smagliante, rivela di non aver mai fatto nessun ritocchino, ma bensì di mangiare bene e di fare tanto sport.

Inizia la sua giornata con una tè o una tisana pasteggiando con della frutta. Ha rivelato di mangiare almeno sette arance, una banana e due mele nel corso della sua giornata.

Giorgio evita totalmente la pasta, i formaggi, i dolci e i salumi.

Come attività fisica fa almeno un’ora e mezzo di camminata che gli serve sia per il sistema circolatorio, ma anche per la mente e per riflettere su quello che accade in giornata.

E’ forse proprio in una di questa passeggiate che ha pensato di tornare a Uomini e Donne?

Gemma Galgani rivela tutta la verità sul suo ex Manetti, mentre lui svela di non aver mai fatto uso di creme idratanti o dopobarba.

Deve tutto anche alla genetica! Sua mamma, di 89 anni, è ancora giovane e in fiore; ha poche rughe e sembra molto più giovane.

Voci di corridoio rivelano che Giorgio abbia cambiato dieta nell’ultimo periodo per tornare in pista, o meglio, per tornare nello studio di Uomini e Donne.

Il cavaliere è single da un po’ ed è pronto a riaprire il suo cuore all’amore.

Se Gemma Galgani ha deciso di rifarsi il seno e qualcos’altro per essere più appetibile per il suo futuro compagno, Manetti preferisce usufruire di diete e sport con lo stesso intento. Il cavaliere, però, non è contro la chirurgia estetica, solo che lui preferisce metodi più naturali.

Giorgio Manetti ha scelto bene: è in splendida forma a 66 anni. Speriamo proprio che torni al più presto nello studio di Uomini e Donne!