Isola dei Famosi daytime 08/04/22: Floriana contro tutti, il motivo è assurdo

Alta tensione sull’Isola dei Famosi 2022: Floriana Secondi perde la calma e si scaglia contro tutti, ma il motivo è assurdo.

Tensione sull’Isola dei Famosi 2022 dopo la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato l’eliminazione definitiva di Roberto Morise e la formazione di nuove coppie. Roger ed Estefania hanno avuto la possibilità di formare una nuova coppia e di dormire su un letto fino a lunedì prossimo con Ilona Staller che si è così unita a Nicolas Vaporidis formando una nuova coppia di gioco. Anche Blinb e Nick dei Cugini di Campagna hanno formato una nuova coppia dopo la squalifica di Silvano per bestemmia.

Chi, invece, ha scelto di non dividersi continuando a giocare in coppia sono stati i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi. A lasciare la Palapa, invece, è stata la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo. In nomination, invece, sono finiti Ilona e Nicolas nominati dal gruppo, Clemente e Floriana nominati dai leader Carmen Di Pietro e Alessandro. Dopo la diretta con Ilary Blasi, tornati sull’Isola, Floriana Secondi ha sbottato con il gruppo.

Floriana Secondi furiosa per una nomination all’Isola dei Famosi: le critiche dei compagni

La nomination ricevuta da Carmen Di Pietro e Alessandro spacca la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Se il pugile ha reagito con sportività alla nomination, Floriana l’ha presa malissimo al punto da non aver voluto commentare la scelta di Carmen davanti alle telecamere. “Voglio andare a casa”, ha sbottato. “Io ho accettato la nomination e mi gioco la sfida sul campo”, dice Clemente confidandosi con Edoardo. Atteggiamento opposto, invece, per Floriana che, di fronte al tentativo di Estefania protagonista di un bacio in diretta con Roger, di tranquillizzarla sulla motivazione della nomination perde la pazienza.

“Carmen ha detto che non ha niente contro di te“, sono state le parole di Estefania che hanno fatto innervosire ancora di più Floriana. “Non metterti in mezzo, fatti gli affari tuoi. Vai”, ha sbottato ancora la Secondi. “Ora ce l’hai con tutti?“, ha chiesto ancora Estefania. “Non ce l’ho con nessuno, ma non fare la populista”, ha risposto l’ex gieffina prima di ruffarsi in acqua per provare a calmarsi.

Edoardo Tavassi l’ha esortata a mantenere la calma mentre gli altri naufraghi hanno criticato il suo atteggiamento di non saper accettare una parte del gioco non accettando la nomination. Per provare e riportare la serenità, così, Edoardo ha esortato Clemente a parlarle. Servirà a qualcosa?