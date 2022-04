Altro che amore all’Isola dei Famosi: verità bomba su Estefania e Roger

Verità bomba su Estefania e Roger: altro che amore all’Isola dei Famosi

Ahia, parole dure vengono rilasciate sulla nuova e prima coppia dell’Isola dei Famosi. Sembra che tra i due modelli e naufraghi Estefania e Roger non ci sia dell’amore.

I due si sono conosciuti nell’albergo prima di partire per l’Honduras. Già dalla prima puntata sembrava che tra i due ci fosse un forte feeling, ma purtroppo vengono subito distanziati. Infatti, Estefania viene scelta dall’attore Nicolas Vaporidis per gareggiare in coppia sull’isola principale, mentre Roger gioca da solo su un’altra isola.

I due, nel periodo separato, non hanno fatto altro che parlare l’uno dell’altra e dopo il ricongiungimento, grazie a Cicciolina che ha deciso di tornare sull’isola delle coppie insieme a Roger, i due si sono ritrovati.

Estefania e il modello si baciano sulle spiagge caraibiche e anche in diretta danno prova del loro… limone, ma qualcuno ha rivelato che tra loro non c’è amore.

La verità bomba esce allo scoperto, ma scopriamo chi ha rivelato questa indiscrezione sull‘Isola dei Famosi

Verità bomba su Estefania e Roger: a rivelare tutto ci pensa Antonio Zequila

Antonio Zequila, attore e primo eliminato dell’Isola dei Famosi, torna in Italia. Ospite in studio, l’ex naufrago non ha rivelato niente durante la puntata.

Invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Antonio rivela una verità bomba sulla neo coppia formata da Roger e Estefania.

Mentre arriva l’inevitabile squalifica all’Isola dei Famosi, Zequila ha avuto una conversazione con la modella quando si trovavano ancora in albergo prima dell’inizio della tosta avventura.

“Jeremias mi ha accusato di non essere uomo ed essere viscido con Estefania. Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta” commenta senza peli sulla lingua l’ex naufrago e confessa la verità bomba: “Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘A me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato’ “.

Ecco che si scoprono gli altarini… Inoltre, durante la puntata andata in onda lunedì, dopo la clip del due di picche preso da Edoardo Tavassi che ha una cotta per la modella, tutti gli hanno detto di insistere e anche Estefania.

Secondo me, la naufraga si è resa conto che Roger non è il suo tipo e ha anche ammesso che a lei piacciono le persone che la fanno molto ridere.

Antonio Zequila poi continua: “Per quanto mi riguarda io non ho mai corteggiato nessuno. Sappiate che sono fidanzato da 14 anni con Marina, la mia fidanzata storia, un medico che amo più della mia vita. Quindi Estefania proprio non l’ho mai pensata. Non c’è stato nessun corteggiamento“.

“Se mi fosse piaciuta avrei scelto lei e non Floriana per fare coppia” conclude l’ex naufrago.

In merito a quest’ultima, Antonio ha un pensiero ben preciso che rivela a Pomeriggio Cinque.

Una ex naufraga richiede un maxi risarcimento, mentre Zequila affonda il colpo sulla naufraga romana.

“Sì, mi hanno eliminato, ma io non sono mai entrato in gioco se dobbiamo dirla tutta. Perché io volevo fare un’isola individuale come è sempre stato. Invece mi sono ritrovato a dover fare una scelta che è stata controproducente. Floriana invece di stare con me, mi ha giocato contro” commenta duramente il primo eliminato dal gioco.

Si deve arrabbiare solo con se stesso, perché l’ha scelta proprio lui.

Altro che amore all‘Isola dei Famosi, Antonio Zequila rivela la verità bomba sulla neo coppia. Devo dire che, a mio parere, non è tanto Roger che non mi convince, bensì Estefania.

Credo che l’ormone abbia avuto la meglio all’inizio, ma alla fine si è dimostrato un fuoco di paglia. Ma chi vivrà, vedrà