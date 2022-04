Avete mai visto la famiglia di Belen da giovane? La foto inedita di papà Gustavo e mamma Veronica. La fotografia è sorprendente e tenera

Da decenni Belen Rodriguez è al centro delle attenzioni degli italiani. La bellissima showgirl argentina è una presenza fissa in tv da anni, ormai. Ha partecipato a ogni tipo di programma, eppure è sempre richiestissima. Ogni sua apparizione in televisione è sempre un piccolo evento. C’è sempre curiosità su cosa farà e come si comporterà. Ma anche su cosa dirà, visto che le sue interviste e in generale i suoi interventi sono sempre interessanti. Insomma, attorno a Belen Rodriguez c’è sempre tanta curiosità.

Ma soprattutto ad attirare l’attenzione del pubblico sono le sue foto. Le tante immagini (e video) che lei posta e che fanno impazzire i suoi follower. Ogni foto è un evento: la bellezza della modella è impareggiabile, nonostante i suoi 37 anni e la doppia maternità alle spalle. Affascinante, elegante e sensuale. Non solo lei, ovviamente: molto famosa è sua sorella Cecilia (bella come lei), ma anche suo fratello, che tra l’altro è in coppia col papà sull’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez e la sua splendida famiglia. La foto sorprende i suoi follower

Insomma, una famiglia “vip” a proprio agio sui reality senza nessuna esitazione. Resta in disparte soltanto la mamma Veronica. Infatti, mentre papà Gustavo è in Honduras con il terzo figlio, la mamma di Belen conduce la sua vita privata in Argentina. Si è parlato tanto della signora Rodriguez: innanzitutto perché ha avuto il merito di partorire due meravigliose fanciulle, ma anche perché tutti si aspettano che prima o poi di vedere anche Veronica in un reality, ma non è stato così.

E forse anche per soddisfare tutta questa curiosità che Belen ha postato sul suo profilo Instagram una foto della famiglia al completo. Non è recente, risale a qualche anno fa, ma mostra la sua splendida mamma e la famiglia al completo. Si vede come essa sia unita, e come la bellezza la faccia da padrone a tutti i livelli. E chissà che mamma Veronica non si faccia vedere in qualche reality…