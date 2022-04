Dopo il GF Vip, le sorelle Selassiè tornano in tv? Spunta la clamorosa indiscrezione

Il Gf Vip ha decisamente cambiato la vita di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié, le tre “mitiche” princess: grandi protagoniste dello show

Sono state la sorpresa dell’ultima edizione del GF Vip. Erano (almeno per il pubblico televisivo) sostanzialmente sconosciute quando sono entrate nella casa del Grande Fratello, ma sono riuscite a conquistare il pubblico e a diventare famosissime. Parliamo delle tre “princess”, ossia le sorelle di origini etiope, Jessica, Lulù (Lucrezia) e Clarissa Selassiè. Tre ragazze in gamba che si sono fatte valere. Prima entrando nella casa come un’entità unica (le princess, appunto) e poi “dividendosi” ognuna per sé. Infatti una delle tre, Clarissa, è uscita abbastanza presto.

Le altre due sorelle, invece, sono rimaste fino alla fine. E come tutti sanno proprio Jessica è stata la grande vincitrice di questa edizione del super reality di Canale 5. Una scelta indovinata da parte di Alfonso Signorini, che aveva visto in loro tre potenziali star. E in effetti le tre hanno avuto un grande successo. In particolare, la bella storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, che ha commosso il pubblico. Ovviamente c’è la grande personalità di Jessica, senza dimenticare Clarissa, che però ha avuto un ruolo più marginale.

Le tre princess pronte a una nuova avventura? Le indiscrezioni

In ogni caso sembra che la loro esperienza in tv non sia affatto finita, anzi. Secondo quanto riporta Vero Tv, Jessica, Lulù e Clarissa avrebbero già avuto molte proposte professionali e sarebbero pronte a tornare in tv. Addirittura, pare che ci sia un accordo importante e una nuova avventura professionale pronta a partire. Si tratta di un programma che dovrebbe andare in onda su Sky, ma probabilmente si tratterà di una sorta di serie tv. Sit-com e documentario, dovrebbe essere questa la formula. Il programma dovrebbe andare in onda in autunno.

Al momento non ci sono conferme, né notizie certe. Anzi, pare che le tre sorelle stiano provando a cercare “riparo” dall’improvviso successo e vogliano (almeno per ora) una vita normale. Di certo si sa che Lucrezia è andata a vivere con Manuel, e i due sono innamoratissimi e molto uniti. La coppia già sogna matrimonio e figli. I due sono molto giovani (hanno 23 anni) ma non hanno paura di questo nuovo percorso di vita.