Arriva in Italia Gaslit, la serie tv con Sean Penn e Julia Roberts

Gaslit, la serie tv con un cast eccezionale: Sean Penn, Julia Roberts e tanta azione. Ecco la data di uscita italiana e le anticipazioni

Finalmente ci siamo. Dopo quasi un anno di attesa, è in arrivo una delle serie televisive più attese dell’ultimo semestre. Lo show si chiama Gaslit e arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America, distribuito dalla NBC. Si tratta di una produzione molto attesa a causa dei nomi di primissimo livello presenti nel cast. Sean Penn e Julia Roberts, infatti, saranno i due grandi protagonisti di questa serie televisiva.

L’ultima fatica della Roberts è Homecoming, una serie andata in onda su Prime Video che non ha ottenuto un grosso successo. Nonostante i grandi annunci della vigilia, non è arrivata nemmeno una nomination agli Emmy. L’ultima serie televisiva di Sean Penn risale sempre al 2018 ed è The First, che parla della prima missione dell’uomo su Marte. Lo show è stato chiuso dopo appena una stagione.

I due attori saranno protagonisti di questo nuovo prodotto. Scopriamo insieme quando arriverà in Italia e dove sarà possibile vedere Gaslit.

Gaslit, dove è possibile vedere la serie con Sean Penn e Julia Roberts

Segnate questa data, non ve ne pentirete: il 24 aprile arriva nel nostro paese Gaslit. I fan di Sean Penn e Julia Roberts potranno ammirare i loro beniamini su StarzPlay, una piattaforma simile a Netflix che opera in Italia dal 2019. È possibile accedere a questa piattaforma attraverso Rakuten TV, Mediaset Infinity o attraverso l’applicazione nativa, disponibile sia per iOS che Android.

La serie è ambientata negli anni ’70 e parla dello scandalo Watergate. Julia Roberts interpreta Martha Mitchell, moglie del procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Quest’ultimo, nonostante fosse molto legato al presidente, fu il primo a denunciare il coinvolgimento di Nixon nel Watergate. Questa vicenda rovinò la vita del presidente, sia dal punto di vista politico che personale.

Se alcune serie televisive puntano molto sulle guest star musicali, Gaslit punta soprattutto sul cast di altissimo livello. Oltre ai già citati Sean Penn e Julia Roberts, è presente anche Dan Stevens, visto in passato in Dowton Abbey. Questa serie televisiva racconterà per la prima volta tutto ciò che è rimasto nell’ombra per decenni, a partire dal comportamento dei collaboratori più stretti di Richard Nixon. Secondo alcune recensioni, sembra che lo show possa ottenere un notevole successo anche in Europa. Non ci resta che aspettare il 24 aprile, buona visione.