La bellezza del firmamento è unica, se solo si passasse più tempo ad osservare il cielo, forse l’animo sarebbe in pace un numero maggiore di volte rispetto a quanto accade di solito. L’Oroscopo del giorno come sempre fornirà dettagli fondamentali per i fortunati e i malcapitati, ma le previsioni del periodo sono necessarie per tutti. Si parlerà di Mercurio!

Ebbene sì, questo Astro è dall’inizio dell’anno che circola e non si è più fermato. A gennaio e febbraio in moto retrogrado ha generato non poche complessità sia a livello di energie intellettive, che per quanto concerne la comunicazione. Al momento, è in moto diretto, ma c’è sempre il suo zampino. Infatti, nel periodo che segue sarà protagonista, ma in modo diverso. L’Oroscopo è pronto per svelare qualche retroscena.

Come sempre è giusto ricordare che l’Oroscopo non è una fonte veritiera al 100%, ma una scala di valutazione necessaria a comprendere quale potrebbe essere l’azione migliore e che fa al caso dei protagonisti dello Zodiaco, i segni. Quindi, con la consapevolezza che i fortunati e gli sfortunati esistono, ma sempre in relazione all’operato di ognuno, esploriamo il cielo di questa prima decade di aprile.

E’ un mese fatto di nuove chiarezze, ma con Mercurio in circolazione, è difficile non aspettarsi fasi di stasi del pensiero, fisso su alcune questioni, oppure repentini cambi di idea. Essendo il pianeta del pensiero, la sua presenza condiziona le energie mentali e le indirizza nel raggiungimento dei desideri delle Case Celesti, ma non in tutti i casi i risultati sono dei migliori.

Infatti, come già anticipato, l’evoluzione psichica non è ben accetta in ogni situazione, perché ognuno non solo ha i suoi pensieri, ma possiede dei tempi interiori ed esteriori che devono essere accettati. Se si andrà a rilento, ben venga, l’importante è tornare con i piedi per terra e creare qualcosa di concreto.

Infine, il pianeta ha la caratteristica della neutralità, quindi potrebbe accadere che alcuni cadranno in certo grado di relatività. Condizione che poco permette la realizzazione di importanti progetti o decisioni.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati si destreggeranno nella situazione odierna.

Oroscopo: la rinascita della Bilancia è top!

La bella notizia è che per l’amica Bilancia, dopo tante peripezie, torna il sole. Stessa sorte per Capricorno e Cancro! Tre segni d’aria, di terra e d’acqua, le vostre energie saranno ben spese, fidatevi della brillantezza del vostro ingegno. Per ora le facoltà mentali vi aiuteranno a risolvere molte questioni. I Pesci sono il quarto segno in classifica e anche per loro ci sono delle ottime notizie.

Bilancia è il tuo momento, finalmente sei al primo posto. Reduce da un periodo di confusione, Mercurio ti regala una buona dose di energia mentale. Che si tratti di amore o lavoro, la tua giornata è all’insegna della crescita personale e relazionale. Consigli: approfitta di questo cielo per osare e iniziare nuovi progetti.

Capricorno sei sulla buona strada per avere successo al lavoro, la ragione? Il mix potente tra l’occasione in arrivo e la chiarezza intellettuale data da Mercurio in circolazione. In amore nulla di nuovo, ma anche qui saprai destreggiarti. Consigli: sfrutta la situazione per chiarire alcune lacune che ti porti dietro, vedrai che tutto si risolverà.

Continuiamo con il Cancro! L’amore va a gonfie vele, ma aspettati anche sul posto di lavoro un rialzo del tutto positivo. La giornata sarà faticosa, ma nonostante ciò, le soddisfazioni arrivano. Consigli: non trascurare ciò che ti fa stare bene, ricorda anche che c’è anche la tua persona, trova del tempo da trascorrere tra te e te, i pensieri saranno rinvigoriti.

Il Sagittario non vivrà una giornata felice, e non solo lui!

Non si può dire che Sagittario, Leone e Scorpione abbiamo la stessa sorte dei tre precedenti, anzi sarà tutto il contrario. Pessimismo, impulsività e nervosismo sono la triade che contraddistinguerà nella giornata i tre segni di fuoco, ancora fuoco e acqua. Ecco qualche consiglio necessario per sopravvivere alle avversità in arrivo. Se sei Gemelli sei il prossimo in lista e devi conoscere dei dettagli che ti riguardano.

Turbolento è il cielo dello Scorpione. Mercurio potrebbe rinvigorirti, ma hai troppo nervosismo con te. Ti senti oppresso al lavoro e in amore, senti di non avere via d’uscita. O meglio, il tuo già valoroso intelletto ti suggerisce qualcosa, ma sai benissimo che fuggire via e chiuderti in te stesso non migliora la situazione. Consigli: prendi ciò che c’è di buono, perché ricorda che nonostante tutto c’è sempre del bene nel male.

Terribile giornata per il Leone, perso nelle sue reazioni impulsive. Amore tutto ok, puoi anche pensare di rilassarti, ma è al lavoro che ci saranno dei disguidi con dei colleghi. Per questo non essere impulsivo, cerca di trovare un punto d’incontro. Consigli: Mercurio non è proprio tuo alleato, ma la spontaneità e l’energia non ti mancano, mettile in atto.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario, è un vero peccato vederti alla fine della classifica. L’ottimismo, il tuo sale della vita, è messo da parte a causa di preoccupazioni dovute al mondo del lavoro. In amore avrai grande sostegno, ma ricorda di non scatenare le tue frustrazioni addosso a chi ami. Consigli: Mercurio ti darà buoni spunti per passare del tempo con le persone a te care, sfruttalo per risollevare la situazione di stress.