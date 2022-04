Test: risolvi il problema del contadino. Quante sono le uova?

Prova a risolvere questo problema di matematica. Il test di oggi riguarda un contadino e delle uova: quante ne sono?

Il problema del contadino che va al mercato è probabilmente il più gettonato da diversi decenni. Nei programmi scolastici, soprattutto quelli che riguardano le scuole elementari e medie inferiori, questi contadini sono alle prese tutti i giorni con la matematica e numerosi prodotti da vendere. Il test di oggi riguarda proprio il classico tema del contadino che va al mercato per vendere delle uova.

La situazione che dovrai immaginare è la seguente: un contadino si reca al mercato con un cesto di uova. Arriva un cliente e acquista metà cesta, più mezzo uovo. Il secondo cliente acquista metà del prodotto rimasto nella cesta, più mezzo uovo. Al terzo cliente, il contadino vende nuovamente metà del prodotto rimasto, più mezzo uovo. In questo momento il cesto è vuoto ed il contadino può finalmente tornare a casa. Quante uova conteneva la cesta?

Prova a ragionare con calma, fai tutti i conti necessari e poi fornisci una risposta, possibilmente corretta. Se puoi, prova a cronometrare in quanto tempo sarai capace di fornire una risposta. È importante che tu non risponda d’istinto, per evitare errori ma è necessario che tu riesca a concludere i tuoi ragionamenti nel minor tempo possibile. Qui sotto trovi la soluzione del problema del contadino.

La soluzione del test

Come abbiamo già spiegato quando abbiamo pubblicato altri test, questo problema non ha alcuna validità scientifica e non si basa su nessuna teoria. È semplicemente un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Qualora tu non fossi stato in grado di fornire una risposta in tempi brevi, non preoccuparti. Sicuramente hai altre qualità ma puoi comunque restare allenato provando a risolvere un test al giorno. Anche il tuo cervello ti ringrazierà.

Ma veniamo alla soluzione del problema: partiamo dal presupposto che è impossibile vendere mezzo uovo, quindi dietro c’è sicuramente una formula matematica. L’inganno è proprio questo. Quando il contadino vende mezza cesta più mezzo uovo, significa che il numero di uova rimaste è sicuramente dispari. Indicando con il “c” il numero di uova iniziali, considerando che, dopo il primo cliente, nella cesta rimangono (0,5*c-0,5) uova, dopo l’ultima vendita restano 0,5(0,5(0,5*c-0,5)-0,5)-0,5=0. Questa formula dà come soluzione c=7.