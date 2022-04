Harry e Meghan, il loro comportamento è ingiustificabile

Harry e Meghan continuano ad accendere la polemica all’interno della Royal Family. Stavolta i Sussex l’hanno fatta davvero grossa

Da quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, Harry e Meghan hanno migliorato il guinness dei primati di polemiche e gossip. I tabloid inglesi non fanno altro che parlare di loro, nonostante vivano in California e non frequentino più alcun membro della Royal Family. I Sussex sono una calamita per le polemiche e la loro popolarità è sempre più in calo.

Secondo i sondaggi più recenti, infatti, l’ex attrice statunitense e suo marito sono molto arretrati rispetto ai Cambridge. William e Kate, grazie al loro atteggiamento positivo e alla loro eleganza, sono molto più amati dagli inglesi. I Duchi di Sussex sono stati coinvolti recentemente in un’altra polemica. Le accuse sono molto gravi. Cosa hanno combinato questa volta Harry e Meghan? Scopriamolo insieme!

Thomas Markle: “Harry e Meghan, il loro comportamento è imperdonabile”

Thomas Markle ha nuovamente rilasciato alcune dichiarazioni sulla figlia. Anche stavolta ha usato toni molto duri. L’attacco frontale nei confronti di Harry e Meghan è arrivato a causa della loro assenza in occasione della commemorazione del Principe Filippo, tenutasi lo scorso 29 marzo a Londra. Harry era molto legato a suo nonno ma pare che non sia andato ad onorarlo a causa dell’assenza della scorta.

“Non avevano scuse per non presentarsi alla commemorazione del Principe Filippo, era un momento importante per Elisabetta”, ha detto Thomas, che ha pubblicato un video su YouTube ed ha pesantemente attaccato i Sussex: “Il loro gesto è imperdonabile, per Sua Maestà era molto importante onorare la memoria del marito, è stato uno schiaffo in faccia alla regina”.

Il padre dell’ex protagonista della serie tv Suits è stato criticato su Twitter da alcuni utenti, i quali lo hanno accusato di non essere un buon padre, ma l’assenza dei Sussex alla messa in onore di Filippo di Edimburgo non è piaciuta nemmeno ai sudditi inglesi. Sono molte, infatti, le critiche piovute sulla testa di Harry e Meghan, accusati di aver trovato una scusa banale per non presentarsi a Londra la scorsa settimana.