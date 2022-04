Santiago De Martino compie 9 anni: gli auguri più belli non sono di mamma Belen e papà Stefano

Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha da poco compiuto 9 anni e gli auguri più belli sono i suoi!

Santiago De Martino è il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sembra soltanto ieri quando il piccolo ha sconvolto le loro vite, mentre oggi è diventato un vero e proprio ometto che è riuscito a spiccare per la sua intelligenza e simpatia. Un vero e proprio idolo degli utenti della rete che hanno avuto modo di poterlo conoscere sui social dei genitori.

Epico, infatti, è stato il suo rimprovero alla madre per i troppi selfie scattati durante il corso del giorno o come le lezioni di napoletane fatte con suo padre. Oggi Santiago compie 9 anni e non sono mancati gli auguri da tutti i membri della sua famiglia ma quelli più belli non sono dei suoi genitori Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma di Lei!

Compleanno Santiago De Martino: il messaggio di Lei emoziona!

Non stiamo parlando di Cecilia Rodriguez, la zia del piccolo, ma di qualcun altro della sua famiglia a cui tiene davvero tanto e che in queste ore, attraverso i social, ha deciso di scrivergli un dolce messaggio d’amore in occasione del giorno del suo compleanno.

“Buon compleanno al dolce e affettuoso nipote!” ha scritto Veronica Cozzani, mamma di Belen, di cui è uscita una foto inedita del suo passato, augurando il meglio al suo primo nipotino che ora sta diventando un vero e proprio ometto. “Ti auguro un mondo di cose belle che puoi fare!” ha subito aggiunto nella speranza che suo nipote riesca a realizzare tutti i suoi obiettivi durante il corso ella vita. “E ti amo così tanto! Tanto ! Tanto! Quanto?” ha poi concluso, augurandogli tutto il meglio per questi anni a venire.

Il messaggio di Veronica Cozzani per Santiago De Martino ha emozionato gli utenti della rete che non si aspettavano una dichiarazione d’amore così forte da parte sua che rispetto agli altri membri della famiglia Rodriguez che sono solitamente più estroversi rispetto a lei, che ha scelto di rimanere un po’ dietro le quinte rispetto ai suoi figli che fanno parte del mondo dello spettacolo.