Matrimonio a prima vista Italia: l’amore non trionfa, addio per due coppie

Chiusura in bellezza per Matrimonio a prima vista, andato in onda su Real Time: ma molti spunti restano ancora aperti. Come è andata a finire?

L’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, l’ottava, si è chiusa con l’epilogo sulle tre coppie che hanno partecipato e che hanno concluso il loro percorso con la fatidica decisione finale. Tuttavia, ancora nulla è deciso, in quanto ci sarà il consueto epilogo che farà luce su cosa è accaduto nel “dopo”. In questa ultima edizione solo una coppia su tre ha deciso di rimanere assieme, le altre due, invece, hanno deciso di separarsi. Le cose sono andate bene solo Antonio e Giorgia. Diversamente, invece, per Mattia e Cristina.

I due hanno preferito lasciare perdere. Il motivo è che tra loro non è scattato quel brivido, e nemmeno la loro reciproca buona volontà è riuscita a far proseguire il matrimonio. Infatti si sono dati un’ultima possibilità, ma anche questo tentativo non ha sortito effetti. Non è servita nemmeno la mediazione degli esperti Mario Abis, Nada Loffreda e Andrea Favaretto. In ogni caso, il risultato ottenuto è che tra i due rimarrà (si spera) una bella amicizia.

Matrimonio a Prima Vista, le coppie si lasciano tra le “scintille”

Anche Giorgia e Gianluca hanno “mollato”, preferendo chiudere in anticipo il loro matrimonio. Anche per loro c’è stato un tentativo di buona volontà, ma le cose non sono andate bene. Anche in questo caso troppi litigi, troppe incomprensioni. E tutto è finito con una divorzio in arrivo e quella che probabilmente sarà soltanto una bella amicizia. Eppure tra loro le cose sembravano andare bene, anche perché fisicamente tra i due oltre l’attrazione sembrava esserci una certa intesa dal punto di vista fisico.

A pesare, però, alcune incomprensioni caratteriali, nel senso che Gianluca ha avuto delle scenate di gelosia che hanno infastidito la moglie. Almeno questo è ciò che è emerso dai racconti di Giorgia ai tre esperti. Lui, però, si è difeso accusando lei di essere immatura dal punto di vista sentimentale. Da qui la decisione di chiudere, anche se pure per loro sembra probabile che possano rimanere amici e in buoni rapporti.