Anticipazioni Amici 21: eliminazione choc e ballottaggio da pelle d’oca

Anticipazioni Serale Amici 21 eliminati quarta puntata: c’è un ballottaggio di fuoco. Chi uscirà nella serata di stasera, sabato 9 aprile 2022

Ci siamo: anche questo sabato sera l’appuntamento è su Canale 5 per una nuova puntata del “Serale” di Amici 2022. Come sempre, sono pronte e attendibili le anticipazioni sul programma, visto che la puntata è stata interamente registrata giovedì sera. Non c’è diretta, quindi, e ogni decisione è stata già presa e sancita. Ovviamente la produzione tiene al massimo riserbo e cerca di mantenere il segreto, in particolare su eliminazioni e nomination.

Eppure qualche “indiscrezione” viene sempre fuori. E quindi, cosa succederà questa sera? Di certo si sa che le eliminazioni saranno ancora una volta due. E c’è il primo nome che vi invitiamo a non leggere per evitare spoiler. Si tratta di Aisha. Questo è il primo eliminato, abbastanza certo e sul quale ci sono pochi dubbi. Ma le novità, ovviamente, non finiscono qui.

Amici, quarta puntatata: le anticipazioni e il primo eliminato di questa sera

Come ospite speciale ci sarà Sangiovanni, appena un anno fa concorrente e oggi una vera e propria star (o quasi) della musica italiana. Di certo è reduce da un ottimo Festival di Sanremo. Non mancherà nemmeno la simpatia di Nino Frassica e dei suoi “Amici Senior”. Come sempre vi sveliamo cosa accadrà nelle prime fasi del programma, con Zerbi e Celentano che cominceranno la sfida, andando contro Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda i nomi in ballottaggio, si tratta di Nunzio, Alex e Serena.

Nunzio era uno dei nomi “a rischio”. Ma non ci sono state solo queste situazioni. I giudici hanno successivamente salvato Albe e Dario, mandando Crytical in ballottaggio contro Nunzio. Ma per quanto riguarda questa eliminazione, se ne saprà di più nel corso della quarta puntata, sempre che non vengano fuori altre anticipazioni.