Uomini e Donne non ne sbaglia una, ma sembrava proprio che tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non ci fosse speranza! Il duo ha sinceramente appassionato i telespettatori con il loro amore turbolento, e adesso a distanza di anni si torna a parlare di loro, ecco perché.

Non ci sono dubbi, a Uomini e Donne il colpo di scena è dietro l’angolo! Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe ancora una volta parlato di Riccardo e Ida? La coppia è stata protagonista del Trono Over nel 2018, poi hanno affrontato un duro percorso nel reality Temptation Island, per poi lasciarsi definitivamente nel 2022. Adesso, che sono passati due anni e la loro storia era un lontano ricordo, tornano con dei dettagli sconvolgenti che stravolgono la situazione.

Sarà vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure si tratta di un colpo di scena tanto inedito quanto assurdo? Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due protagonisti indiscussi del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Partecipanti alle dinamiche del Trono Over sono tornati in scena, o meglio lui ha fatto irruzione in un modo che ha lasciato un po’ perplessi i telespettatori.

A seguito dall’incontro con la donna, non possiamo non rivelare gli ultimi sconvolgenti dettagli che vi faranno fare un salto sulla sedia.

Ecco le parole dichiarate e il retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, li vedremo insieme?

Come se non bastasse la donna, Ida Platano è stata protagonista di un crollo emotivo, uno spiacevole evento andato in piena diretta durante la fascia pomeridiana che ha destabilizzato un po’ tutti, compresa la conduttrice Maria De Filippi. Seppur adesso sia più risoluta e sicura di sé, ha sempre delle fragilità che di volta in volta la fanno cadere, ma dalle quali puntualmente lei si rialza. Come prenderà la situazione in arrivo con Riccardo Guarnieri? Ecco quanto accaduto.

Tutto inizia con l’imbarazzo dell’ultimo appuntamento, condizione da lui stesso dichiarata per via del tempo passato lontano dalle telecamere e dalla stessa ex compagna. A certe situazioni però non ci si disabitua mai, appunto entrano in gioco i sentimenti e si rapportano ancora una volta tra loro.

La dama bresciana aveva già avuto una particolare reazione all’uomo, infatti gli eventi passati hanno finito per influenzare la dinamica degli ultimi eventi. In diretta tv sono sembrati subito molto legati, sia per il ballo che per l’affetto dimostrato da parte di entrambi, ma nello specifico è lei quella che sembra ancora starci male per via dei nostalgici sguardi lanciati. Si sono continuamente osservati.

Così, poco dopo arriva la dichiarazione di Guarnieri alla redazione del programma dei suoi sentimenti sull’ex fidanzata:

“Non posso dire che quello che vedo mi lasci indifferente. Ida è pur sempre una donna con sui ho condiviso cose bellissime. Sono stato innamoratissimo di lei anche se poi le cose sono andate a finire malo. Ho ricordi positivi e negativi di lei. Le auguro di trovare la persona giusta, mi permetto di consigliarle di non commettere gli stessi errori del passato.”

Insomma, una bella doccia gelata per la donna che è comunque intenzionata a trovare un nuovo amore, ma quello passato non la lascia ancora senza alcun effetto. In ogni caso, lo stesso Riccardo non può cantar vittoria, potrebbero ancora rinascere in lui dei sentimenti per Ida.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati.