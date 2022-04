By

Quale parte del corpo ti attrae di più nell’altro sesso? Rispondi al test e scopri chi sei veramente

E’ iniziata la primavera e gli ormoni sono tutti sballati. Camminando per la città incontriamo sempre più frequentemente coppie che si coccolano e si abbracciano e sogniamo insieme a loro.

Ma lo sai che l’attrazione verso una specifica parte del corpo rivela aspetti nascosti della nostre indole? Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’attrazione. Ti basterà rivelarci quale parte del corpo trovi più attraente dell’altro o stesso sesso e scoprirai chi sei veramente.

Scopriamoci insieme!

Test dell’attrazione: la parte del corpo che trovi più attraente rivela chi sei

In questo test dell’attrazione ti mettiamo di fronte a sei possibilità. La domanda è facile: quando guardi uno sconosciuto, quale parte del suo corpo ti attrae di più?

Rispondi e scegli la tua opzione, poi leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Inizia il divertimento…

1) Lato B

Sei una persona passionale, dalla mente aperta e molto vivace. Tutta la tua vita si basa sulla botta di… fortuna.

Tu sei attratto dalle persone che ti fanno ridere. Ami le avventure, fare nuove conoscenze e provare tutto.

Ti piace metterti alla prova, perciò odi i viaggi organizzati e le persone maniache del controllo.

Tu vivi la vita così come viene. Credi nel destino e che tutto accade per una ragione. Non vivi di ansia, perché sai che se qualcosa deve succedere, succederà.

2) Gambe

Hai tanta energia dentro di te e sei assolutamente intraprendente. La testardaggine fa parte di te e quando devi esporre le tue idee, ci credi fermamente, forse anche un po’ troppo.

Quando qualcuno ti tradisce aspetti di servire la tua vendetta. Non lascia passare gli errori e sei quindi un po’ rancoroso.

Ami tutto ciò che è pratico e odi chi è sciapo. Non sopporti gli animi tranquilli che non mostrano mai particolare voglia di vivere ed energia.

Sei anche sincero ed onesto e per questo, non sopporti i bugiardi. Ti mantieni distante da loro e chi ti mente, sa che non verrà mai più perdonato da parte tua.

3) Occhi

La tua scelta ci rivela che sei una persona sensibile, generosa e molto profonda. Sei attratta dagli occhi, perché questi mostrano la vera anima e non mentono mai.

Puoi anche essere una persona molto bella, ma se non balli con te non va da nessuna parte. Ci vuole carattere per stare accanto a te.

Non dai mai giudizi affrettati, però, studi sempre chi hai di fronte prima di relazionarti. Hai bisogno di farti un quadro della persone con cui ti approcci così da comprenderlo meglio.

Basta uno sguardo e capisci subito tutto.

4) Viso

Sei una persona precisa che ama l’estetica più che la sostanza. Tu vivi in armonia con il mondo e vuoi che l’ambiente che ti circonda rispecchi proprio questo.

Cerchi sempre di migliorare te stesso e rifletti molto sulle tue scelte e possibilità.

Ami lavorare e avere il ruolo di leader. Ti piace fare il capo e non ti tiri mai indietro di fronte a delle decisioni, siano queste importanti o meno.

Vuoi arrivare in alto capitanando il tuo gruppo fidato.

Cerchi una partner che sia proprio come te: motivato e ambizioso.

5) Bocca

Hai tanti interessi, sei briosa e vitale. La tua vita si basa sull’amore e su tutto quello che è romantico. Senza cuore e passione, non serve nemmeno alzarsi dal letto.

Sei seducente e sensuale. Sai come conquistare e perciò ami flirtare anche se non provi interesse. Tutto ciò ti stuzzica e ti dà tanta adrenalina.

Ami i baci di tutti i tipo: dolci, a sorpresa, alla francese. Insomma, anche un semplice bacio a stampo per te merita di essere vissuto.

6) Mani

Se questa è la tua scelta allora sei una persona dinamica e pratica. Odi stare con le mani in mano e pretendi che tutto sia ordinato e preciso.

Ami gli abbracci, le carezze e tutto ciò che riguarda il contatto fisico. Hai bisogno di sentire la presenza del tuo partner per sentirti al sicuro e forte.

E’ l’amicizia, però, che guida la tua vita piuttosto che l’amore. Un tradimento dalla tua compagna potresti anche accettarlo, ma mai dal tuo migliore amico