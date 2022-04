Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma fuori? Il dettaglio non passa inosservato

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno gettato il panico tra i fan di Gemma Galgani perché il dettaglio non è passato inosservato.

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono puntuali come sempre durante il weekend, momento in cui la trasmissione di successo ideata e condotta da Maria De Filippi su canale 5 non va in onda.

In rete il tutto è stato anticipato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che ha rivelato che cosa andremo a vedere nei prossimi giorni sul piccolo schermo degli italiani. Tra una dinamica e l’altra con protagonisti le dame e cavalieri, senza dimenticare perfino i due tronisti rimasti, non è sfuggito all’attento popolo della rete il dettaglio su Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni: il dettaglio su Gemma Galgani allarma i fan

Le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre a raccontare le varie dinamiche che si sono svolte durante il corso della nuova registrazione, hanno svelato che di Gemma Galgani non c’è stata alcuna traccia.

La dama storica del Trono Over, è bene precisare, era presente negli studi Elios di Roma, ma di lei non si è affatto parlato. La Galgani, infatti, da qualche tempo a questa parte non intrattiene nessuna conoscenza ma non solo. Anche in passato sono successi episodi simili ma trovava ugualmente il mondo per stare al centro studio e litigare con Tina Cipollari.

Quest’ultima però da qualche tempo a questa parte ha preferito dedicare tutte le sue attenzioni a Pinuccia e di Gemma man mano si inizia a parlare sempre di meno. Questo dettaglio non è affatto sfuggito all’attento popolo della rete, che è rimasto senza parole per il cambiamento del suo ex, e si teme sempre di più che la dama possa avvicinarsi all’addio a Uomini e Donne considerando che lo spazio a lei dedicato è praticamente inesistente e quelle poche dinamiche che la coinvolgono diventano sempre meno interessanti per il pubblico e anche per la sua acerrima nemica che non sembra scomporsi più di tanto per quanto accade.

Gemma Galgani si avvicina all’addio a Uomini e Donne? Gli utenti della rete iniziano a temere il peggio anche dopo la scomparsa in studio di un’altra storica protagonista.