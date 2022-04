By

Ecco quanto guadagnano i naufragi dell’Isola dei Famosi: cachet da capogiro

L’Isola dei Famosi è iniziata da tre settimane con la conduzione della bellissima Ilary Blasi e con la compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I naufraghi si trovano in Honduras sotto l’occhio vigile dell’inviato Alvin.

La fame, i mosquitos, il caldo e la pioggia appesantiscono gli umori dei nostri naufraghi che devono riuscire a sopravvivere in questa situazione di disagio.

In ogni puntata, gli animi sono accesi e pronti agli scontri. Farebbero di tutto per conquistare qualcosa da mangiare.

Ma la vera domanda è: quanto guadagnano i naufraghi per partecipare al reality show? Vi sveliamo i loro cachet da capogiro!

Cachet da capogiro all’Isola dei Famosi: quanto guadagnano i concorrenti

Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta andando alla grande dopo la passata edizione che ha avuto degli ascolti flop.

Il reality show si mantiene tra i primi trend durante le dirette e le scelte dei naufraghi di quest’anno sono state più ponderate e vittoriose.

I personaggi famosi si ritrovano senza gli agi della vita in una situazione estrema e soprattutto con un perenne buco nello stomaco. In questa realtà utopica, i naufraghi cercano di sopravvivere come possono e mantengono la calma finché durano.

Il portale Mow rivela quanto guadagnano i famosi per partecipare a questa avventura. Tra i concorrenti che guadagnano di più ci sono Cicciolina, Lory del Santo e Marco Melandri.

Solo questi tre naufraghi guadagnano tra i 5 e i 10mila euro a settimana.

Dobbiamo però tenere conto che tutto dipende anche dalla permanenza in gara e soprattutto, se qualcuno decide di ritirarsi dal gioco prima del previsto per loro scelta, il concorrente deve pagare una penale.

Nel caso di Patrizia Bonetti, modella italo-cubana, che ha affrontato una prova del fuoco fatale e ha ricontratto delle gravi ustioni, il cachet non è arrivato.

E’ proprio per questo ha richiesto un maxi risarcimento da capogiro.

Inoltre, i naufraghi gareggiano per un montepremi da urlo. Chi vince L’Isola dei Famosi si mette in tasca ben 100mila euro, di cui la metà deve essere donata in beneficienza.

Per quanto riguarda il cachet della moglie di Francesco Totti, ancora non lo sappiamo. Ricordiamoci, però, che l’anno scorso Ilary Blasi si portava a casa un bel bottino: 50 mila euro a puntata.

Non costa poco, insomma.

I personaggi famosi devono affrontare settimane toste ed estenuanti, ma al loro ritorno in Italia sicuramente il piatto non piangerà con questi cachet da capogiro!