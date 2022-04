Quali sono i segni zodiacali più giocherelloni? Ecco i primi tre

Alcuni segni zodiacali riescono a trasmettere gioia e felicità grazie al loro carattere. Ecco i primi tre, scopri se ci sei anche tu

Le persone felici riescono solitamente a trasmettere la propria positività agli altri. Si tratta quasi sicuramente del contagio più bello che una persona possa incontrare durante la sua vita. Le persone che sorridono spesso e che guardano al futuro con ottimismo riescono a farci notare degli aspetti che forse facciamo finta di non vedere, forse perché presi da altro o perché perdiamo troppo tempo a lamentarci inutilmente.

È solo una questione di carattere o c’è anche dell’altro? Non tutti sanno che il segno zodiacale di appartenenza può alterare il modo di comportarsi di una persona. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, amano ridere e scherzare più di altri. Si tratta dei segni zodiacali più giocherelloni. Ci sono tre segni che spiccano in questa particolare classifica, chissà se c’è anche il tuo.

I segni zodiacali più giocherelloni

Dopo aver scoperto il podio dei segni zodiacali più gentiluomini e quello dei segni più colti, oggi vi sveleremo la classifica dei segni zodiacali più giocherelloni: ecco i primi tre.

Bilancia: al terzo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un livello di felicità sempre molto alto, anche se non sempre riesce ad affrontare la vita con il sorriso. La Bilancia vive con leggerezza ed allegria per evitare di pensare ai momenti più brutti. È un modo per provare ad andare avanti anche quando ci sarebbe poco da sorridere.

Vergine: il secondo posto di questa singolare classifica è occupato dal segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sorridono anche quando devono affrontare dei problemi all’apparenza insormontabili. Questo segno sa prendersi le proprie responsabilità e sorride per fare coraggio a sé stesso e a coloro che appartengono alla sua vita.

Sagittario: il primato va al segno del Sagittario. Questo segno riesce ad essere sempre felice, quasi come se fosse un’abitudine. A volte sembra addirittura esagerato, finendo per creare imbarazzo nelle altre persone. Non si può ridere e scherzare sempre, a volte è giusto darsi una regolata!