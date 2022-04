Sean Penn: le 5 curiosità più bizzarre sull’attore statunitense

Sean Penn è uno degli attori più famosi del mondo. Su di lui esistono tantissimi aneddoti. Ecco le cinque curiosità più divertenti sull’attore

Sean Penn è un attore nato a Santa Monica, in California, il 17 agosto 1960. Si tratta di una vera e propria star di Hollywood, tutti lo conoscono e i suoi film sono celebri in tutto il mondo. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Sean ha vinto numerosi premi importanti. Su tutti, i due Premi Oscar. Il primo nel 2004, come miglior attore protagonista per Mystic River; il secondo nel 2009, miglior attore protagonista per Milk.

In totale, le nomination per l’ambita statuina sono state cinque. Il successo vero e proprio è arrivato negli anni ’90, quando ha conquistato il pubblico recitando in numerosi film d’azione, accanto ad attori e registi di primissimo livello. La vita di Sean Penn è piena di sorprese e colpi di scena ed oggi vogliamo raccontarti alcune delle curiosità che riguardano questo attore. Ecco le cinque curiosità più bizzarre su Sean Penn.

Le 5 curiosità che non conoscevi su Sean Penn

A breve vedremo Sean Penn impegnato con la serie tv Gaslit, nella quale ha recitato accanto a Julia Roberts. Ecco le cinque curiosità più divertenti sull’attore californiano.

I matrimoni: il matrimonio più importante della sua vita è stato quello con l’attrice Robin Wright, vista in House of Cards. La loro relazione è iniziata nel 1989 ed è terminata nel 2010. Successivamente, Penn ha avuto relazioni con altre due attrici, Scarlett Johansson e Charlize Theron. Nel 2020 ha sposato Leila George, divorziando un anno dopo.