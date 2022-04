Luigi conquista tutti ad Amici 21 ma piange per l’ex fidanzata

Il giorno prima del quarto serale di Amici 21, in onda stasera su Canale 5, Luigi Strangis si lascia andare ad uno sfogo tra lacrime e nostalgia

Si tratta di uno dei personaggi che ha conquistato il pubblico di Amici: con la sua simpatia e la sua sincerità, Luigi è tra le rivelazioni di questa edizione. Mancano pochissimo al quarto serale, e c’è attesa per vedere come il ragazzo se la caverà in questa serata. Il cantante si sta facendo conoscere anche per la sua grande sensibilità e dolcezza. Lo testimonia l’episodio che lo ha coinvolto alla vigilia della puntata del serale.

Il ragazzo, seppur molto giovane, ha dimostrato di avere grande nostalgia della sua ex fidanzata. Cosa è accaduto? Durante le prove per per il “guanto di sfida” ha avuto un momento difficoltà dinanzi alla sua vocal coach. Ha ricordato la sua ex fidanzata e si è commosso. Un momento toccante, proprio quando Luigi stava preparando la sfida voluta da Lorella Cuccarini.

Amici, la commozione di Luigi per la sua ex fidanzata fa emozionare il pubblico

L’ex ballerina lo ha messo in sfida contro Alex in una prova di composizione e scrittura di un testo e musica, ovviamente per un brano originale. Luigi Strangis si è commosso pensando a una ragazza che non sta più con lui. Non si conoscono altri dettagli, ma lei potrebbe essere la sua “storica” di cui parla in “Partirò da zero”. Il ragazzo ha comunque parlato agli amici, in particolare a LDA.

“Non sono uno che ama parlare, ma volevo dire questa cosa. Ero qui e lontano da questa ragazza. Quando non ne parli mai e ti viene così all’improvviso è normale che si butta tutto fuori”. Luigi Strangis è un “rocker”, tra i migliori talenti dello show di Maria De Filippi. Ragazzo sensibile e dolce, che ha ammesso con sincerità di essersi semplicemente emozionato quando gli è affiorato un dolce ricordo.