Soleil Sorge si scaglia contro di Lui! La gaffe in diretta non passa inosservata

Soleil Sorge, influencer di origine Sud America, è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6.

Ha fatto parlare di sé per mesi in compagnia dell’attore Alex Belli. I due, da prima amici, si sono avvicinati sempre di più fino a scambiarsi ben tre baci artistici o meno sotto l’occhio attento del GF Vip.

I fan hanno sognato in loro compagnia, ma Alex è sposato da più di un anno con Delia Duran. Gli scontri tra le due donne non sono mancati, fino all’espulsione dell’attore dal gioco che ha poi deciso di riprovarci con sua moglie.

Delia poi entra nella Casa come concorrente, perché Belli continuava a mandare tweet e messaggi d’amore per la sua amata Soleil.

Lui rientra per riconquistare la moglie, si fa dire provocando la Sorge che lei lo ama e viene rimandato a Casa.

Insomma, un’interminabile soap opera dove non si capisce bene chi abbia sfruttato questa onda di successo o meno.

Soleil adesso è tornata alla sua vita e si trova come opinionista a La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso, ma in uno scherzo de Le Iene fa una gaffe assurda nei confronti proprio di Lui!

La gaffe di Soleil Sorge non passa inosservata: la vittima è proprio Alex Belli

Ormai dove c’è Soleil Sorge, c’è anche Alex Belli. Dopo la loro avventura al Grande Fratello Vip 6, l’influencer si ritrova nuovamente di fronte all’ex gieffino.

Soleil è l’opinionista de La Pupa e il Secchione e indovinate chi ha invitato Barbara nello studio? Proprio Lui!

La modella è rimasta scioccata e diciamo anche poco contenta del suo ingresso. Dopo tutto il successo che si sono dati a vicenda con il loro triangolo artistico nemmeno un po’ di riconoscimento?

Durante la puntata una polemica inizia: una vippona è “Troppo rifatta”, ma non è in questa diretta che Soleil Sorge fa una gaffe pazzesca nei confronti di Alex, bensì in uno scherzo organizzato da Le Iene.

L’iniziale vittima è proprio l’ex gieffina che, con la complicità del portale di gossip Biccy, viene invischiata in una truffa da milioni di euro.

Soleil impazzisce e si sfoga non rendendosi conto minimamente dello scherzo. Quando poi le domandano come sia andata la diretta de La Pupa e Il Secchione e l’incontro con Alex Belli, la modella fa una terribile gaffe.

“Non ne posso più di questo soggetto” ammette esausta e innervosita Soleil che ha però perdonato una storica nemica.

I fan della coppia e dell’attore esplodono sui social. Molti dicono che la Sorge si sia approfittata di Alex per guadagnare notorietà per poi abbandonarlo solo a se stesso. Insomma, di averlo sfruttato.

Lei ha però sempre detto di essere proprio la vittima di Alex e sua moglie Delia portandosi a casa tanti consensi.

Direi che ognuno ha usufruito di questo triangolo, senza vittime né carnefici. E come si dice: “Hai voluto la bicicletta e mo’ pedali”.

Alex Belli risponderà a questa gaffe di Soleil Sorge o farà finta di nulla? Non ci resta che continuare a guardare il suo profilo Twitter.

