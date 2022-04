Will Smith, dopo lo schiaffo la “condanna” a 10 anni: lui reagisce così

Per Will Smith, dopo lo schiaffo alla Cerimonia degli Oscar, arriva la condanna più dura a dieci anni: l’attore reagisce così sui social.

Torna a far discutere il caso di Will Smith che aveva scosso la Notte degli Oscar. L’attore di Hollywood, durante la cerimonia, in seguito ad una battuta del comico Chris Rock nei confronti della moglie Jana Pinkettche soffre di alopecia, si era scagliato contro di lui colpendolo con uno schiaffo. Un gesto che aveva fatto il giro del mondo e diviso l’opinione pubblica.

Durante la serata, Will Smith aveva portato a casa l’Oscar come miglior attore protagonista per il film King Richard. Il gesto di Smith, tuttavia, non è passato inosservato e, a distanza di giorni, è arrivata la condanna da parte del Board dei Governatori dell’Academy nei confronti dell’attore.

La reazione di Will Smith dopo la condanna dell’Academy

Il Board dei Governatori dell’Academy ha utilizzato la mano dura nei confronti di Will Smith bandendolo dagli Oscar per ben 10 anni. Prima della decisione definitiva, l’attore si era già dimesso dall’Academy spiegando di essere pronto ad accettare qualsiasi tipo di scelta. In seguito alla decisione finale, l’Academy ha così motivato la scelta di bandire per ben dieci anni Smith dagli Oscar:

“Questa è stata un’opportunità per noi di dare l’esempio ai nostri ospiti, agli spettatori e alla nostra famiglia dell’Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all’altezza, impreparati a un evento senza precedenti”.

La decisione degli Academy, tuttavia, continua a far discutere i fan sui social. C’è chi considera eccessiva la scelta di bandire Smith per dieci anni e chi, invece, considera la scelta dell’Academy giusta. Ma come ha reagito il diretto interessato?

Con un messaggio sui social, Smith ha rotto il silenzio e commentato così la sua esclusione dagli Oscar per dieci anni:

“La violenza, in tutte le sue forme, è tossica e distruttiva. Il mio comportamento durante gli Academy Award è stato inaccettabile e senza scuse. Le battute ai miei danni fanno parte del lavoro, ma uno scherzo sulla condizione medica di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito”.

L’attore ha così chiesto scusa sia a Chris Rock per una reazione che definisce esagerata, all’Academy così come a tutte le persone che hanno lavorato alla Notte degli Oscar. Smith, infine, ha spiegato di essere pentito per il comportamento assunto con cui si sente di aver macchiato il suo fantastico viaggio.