Barù scarica Jessica Selassiè a Verissimo: la reazione di lei scatena il web

Barù scarica Jessica Selassiè nel salotto di Verissimo spezzando i sogni dei fan: la principessa reagisce così e scatena il web.

Chi sperava che tra Barù e Jessica Selassiè, dopo il Grande Fratello Vip, avrebbero continuato a vedersi, è stato deluso. Concluso il reality show, Barù e Jessica Selassiè si sono seguito solo sui social non trovando il tempo per un appuntamento. Nessuna storia d’amore tra i due e nessuna speranza, almeno per il momento, che tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e Jessica nasca l’amore. Almeno dalle parole di Barù.

Tornato nel salotto di Verissimo, ad una domanda diretta di Silvia Toffanin su Jessica, Barù si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha scatenato non solo la reazione dei fan sui social, ma soprattutto quella della stessa principessa.

Barù, nessuna storia con Jessica Selassiè: lei reagisce così sui social

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, tra Barù e Davide Silvestri è nata un’amicizia che continua ancora oggi. L’attore e il nipote di Costantino Della Gherardesca continuano a frequentarsi al punto che l’attore, prossimo al matrimonio con la fidanzata Alessia, in un’intervista rilasciata a Chi, ha svelato che tra gli ex concorrenti del GF Vip ci saranno solo Barù e Katia Ricciarelli. I due amici sono così tornati nel salotto di Verissimo per raccontare la loro amicizia.

Nel corso della puntata di Verissimo trasmessa il 9 aprile, Silvia Toffanin ha indagato sul rapporto tra il nipote di Costantino Della Gherardesca alle prese con un infortunio che gli ha fatto cedere temporaneamente la conduzione di Pechino Express 2022 ad Enzo Miccio e Jessica Selassiè. La Toffanin ha provato a capire cosa sta accadendo tra i due, ma Barù, con la sua risposta, ha spessato i sogni dei fan.

“Non l’ho ancora vista, l’ultima volta che l’ho vista è stata qui. Non so quando la vedrò, forse in futuro. Io le voglio bene, non sono innamorato, voglio mettere fine a questa storia che non è mai esistita“, ha detto Barù.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Barù a Verissimo, la reazione di Jessica non si è fatta attendere. La sorella di Lulù che ha smentito la crisi con Manuel Bortuzzo ha smesso di seguire Barù su Instagram scatenando i commenti dei fan.

lui sta(va) continuando a fare quello che faceva anche al gf: illuderla nel privato e stroncare in pubblico, dare e togliere a questo giro jessica non ci è stata #jerù — mi inchino a zawditù 👑🏹 (@cherotturadicaz) April 9, 2022

Perfettamente d’accordo con te Isa, Jessica una donna con le palle più di tanti uomini, ed è giusto non offendere nessuno #jessvip #jeru https://t.co/caVJo17twY — Cate (@CaterinaFranca1) April 9, 2022

Jessica ha detto che si sentivano punto ma non ha detto che innamorata o sono una coppia ora visto che lui fa il fenomeno non aspettatevi dichiarazioni sul vostro Baur perché Jessica ora parlerà solo si se stessa #jeru — Alessandra (@Alessan07633755) April 9, 2022

Jessica, dunque, chiude il capitolo Barù e volta totalmente pagina regalando ai fan una sua foto in cui si mostra tutta la sua bellezza. Piena di impegni, con tanto lavoro davanti, la Selassiè riuscirà a trovare l’amore?