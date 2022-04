Ida Platano crolla e piange a Uomini e Donne dopo una durissima lite con Tina Cipollari: Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano aprono la puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile con un nuovo scontro. “Se per me non hai mai avuto niente, perchè hai pianto per me?”, chiede Alessandro. “Non ho detto che non ho avuto niente con te, ho detto che per fortuna non siamo andati oltre”, ribatte Ida Platano ricordando al cavaliere le parole dette su Federica Aversano a cui ha spiegato di averla notata sin dal primo incontro.

Alessandro difende così il proprio interesse per Federica. “Nel momento in cui ho chiuso con Ida ho cominciato a seguirla con più attenzione“, dice il cavaliere. “Stiamo contestando il momento. Tu hai detto che da sempre ti piace Federica”, sbotta Gianni Sperti difendendo Ida. “Cosa c’è di male?”, chiede invece Tina difendendo la scelta di Alessandro.

Maria De Filippi, dopo aver assistito allo scontro tra Alessandro e Ida, chiede se il ritorno di Riccardo Guarnieri lo abbia infastidito. “Assolutamente no“, risponde Vicinanza che ribadisce di avere un interesse non solo per Federica, ma anche per Valentina e Gloria del parterre. Alessandro, così, si scaglia contro Gianni Sperti: “Il problema tuo è che sei di parte, ma dovresti essere obiettivo”, dice Alessandro. “Io non sono di parte. Sono obiettivo, ma ti vedo finto e costruito“, replica Sperti.

Ida Platano piange a Uomini e Donne per l’accusa di Tina Cipollari: Maria De Filippi perde la pazienza

Tina Cipollari, rimasta in silenzio ad assistere, interviene puntando il dito contro Ida Platano, rea di aver dichiarato amore prima per Marcello, poi per Diego e Alessandro. “Vi sembra credibile passare da un amore all’altro? Pure tu potresti essere una di quella per pubblicità per fare le sponsorizzazioni sui social. E’ credibile una che si innamora ogni venti giorni?“, sbotta Tina. “Non te lo permetto. Non ne ho bisogno perchè ho il mio lavoro”, risponde furiosa Ida.

“E’ ancora peggio se non ne hai bisogno. Perchè lo fai allora?”, chiede ancora Tina. “Lo faccio sia per racimolare qualcosa in più ma lo faccio anche senza ricevere qualcosa in cambio. Non vi permetto di dire che sono uscita con gli uomini per avere delle sponsorizzazioni“, dice ancora Ida trattenendo a stento le lacrime.

“E non piangere perchè sui social diventi la tigre della Malesia e qui piangi. Sei finta”, sbotta duramente la bionda opinionista.

Dopo aver assistito allo scontro tra Ida Platano e Tina Cipollari, Maria De Filippi perde la pazienza con Alessandro Vicinanza e Diego Tavani che restano in silenzio non difendendo la dama.

“E’ terribile che voi non difendiate Ida di fronte all’accusa di Tina che è liberissima di dire in questo studio tutto ciò che pensa che Ida sia uscita con voi solo per le sponsorizzazioni”, sbotta Maria De Filippi nei confronti sia di Alessandro che di Diego mentre Ida continua a piangere.

La puntata, poi, prosegue con Luca Salatino che continua ad avere dubbi non avendo ancora la scelta tra Lilli, Soraia e Aurora.