Il dramma dell’ex Amici: “Una famiglia perfetta che non esisteva”

L’ex Amici ospite a Verissimo, ha parlato del complicato momento vissuto con la separazione dei genitori: “Mi sono svegliato e il mio mondo non c’era più”

Una terribile storia familiare, con una vita che all’improvvisamente è cambiata portando sofferenza e scompiglio nel cuore di un ragazzo. Non uno qualsiasi, ma uno dei protagonisti di Amici. Uno dei talenti più amati dal pubblico e apprezzati. Si tratta di John Erik, che è stato ospite a Verissimo, dove ha parlato del suo dramma.

Un’esperienza negativa vissuta con grande dolore, che gli ha cambiato – suo malgrado – la vita. Si tratta della separazione dei genitori, che è arrivata (almeno per lui) in maniera inaspettata. Una svolta che non attendeva e che lo ha colto impreparato, causandogli un’enorme sofferenza.

Amici, il grande dolore di John Erik: un dramma familiare sulla sua pelle

“Quello che mi ha davvero fatto male e mi ha distrutto è che loro mi avevano abituato alla famiglia perfetta – dice John parlando dei suoi genitori – facendomi capire che tutto sarebbe andato bene. In realtà stavano nascondendo i problemi, e io mi sono svegliato da un giorno all’altro da solo, venendo a sapere che loro si erano separati. Mi è letteralmente crollato il mondo addosso, stavo male. La cosa peggiore è che cercavo risposte che non mi venivano date. Mi hanno sempre nascosto tutto, ecco perché ho sofferto così tanto. Non avevo, purtroppo, consapevolezza di cosa stesse accadendo”.

Il suo dolore è stato grande proprio perché il ragazzo si è sentito solo e abbandonato in questi triste destino. “Mi è crollato il mondo addosso, e anche i nostri rapporti si sono interrotti – ha spiegato commosso – poi col tempo abbiamo recuperato e oggi abbiamo un buon rapporto”, ha concluso.

