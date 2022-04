La pupa e il secchione show 2022, tutti pazzi per la secchiona Annaclara Hellwig

Alla Pupa e il Secchione Show non è passata inosservata la partecipazione della secchiona Annaclara Hellwig che ha conquistato tutti quanti.

La Pupa e il Secchione Show è tornato sul piccolo schermo degli italiani ormai da un mesetto ed in una veste del tutto nuova rispetto alle ultime edizioni andate in onda su Italia 1.

La prima grande novità è stata quella di inserire Barbara d’Urso a timone del progetto, che ha scelto di rivoluzionare il format. Questa scelta, come facilmente prevedibile, ha diviso i telespettatori. C’era chi preferiva la versione che ha visto nel ruolo di conduttori Paolo Ruffini e Andrea Pucci e chi ha apprezzati questi nuovi cambiamenti.

Su una cosa però il pubblico della rete è d’accordo: sulla presenza nel cast di Annaclara Hellwig alla Pupa e il Secchione Show che è riuscita a trovare soltanto consensi. Ecco per quale motivo.

Chi è Annaclara Hellwig de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso

Annaclara Hellwig fa parte del cast de La Pupa e il Secchione Show, che vede anche la presenza di Soleil Sorge che di recente è venuta allo scoperto, e partecipa in veste di secchiona in coppia con Francesco Chiofalo, pupo per eccellenza che ha esordito sul piccolo schermo degli italiani con la sua ex fidanzata Selvaggia Roma a Temptation Island.

Annaclara è davvero molto giovane ma con una carriera tutta in salita. Basti pensare, infatti, che è nata nel 1994 a Trapani. Al centro del suo percorso c’è stata la sua formazione. Tant’è che dopo aver terminato le scuole superiori, decide di frequentare l’Università di Palermo, iscrivendosi alla facoltà di Economia e Finanza.

Subito dopo il conseguimento della laurea, sceglie di insegnare matematica e geografia ma nonostante la sua alta formazione ha fatto breccia nel cuore degli utenti della rete per essere estremamente versatile. Tant’è che in molti, prendendo come esempio la clip che trovate poco più in basso dove la si ritrae in compagnia di Alex Belli, pensavano si trattasse di una Pupa e non una secchiona. Segno che l’esperimento è riuscito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AnnaClara Hellwig 🌪⚡️🧠 (@annaclarahellwig)

Annalcara de La Pupa e il Secchione è senza dubbio uno dei personaggi di successo di quest’edizione.