Test rompicapo: qual è il vero colore di queste sedie?

Grazie al test di oggi potrai allenare la tua mente grazie a delle sedie. Come? Scoprilo subito, vediamo in quanto tempo risolvi il rompicapo

Avresti mai pensato che delle sedie potessero mandare in totale confusione migliaia di persone? Eppure è proprio ciò che sta accadendo in queste ore. Il test che ti stiamo per proporre ha fatto impazzire il web. Pochissime persone sono riuscite a dare la risposta corretta, la maggior parte ne ha data una sbagliata ma c’è chi non è stato nemmeno in grado di rispondere.

Vediamo cosa sai fare! Le protagoniste di questo test sono delle sedie, ma non possiamo dirti quante. Questo dovrai scoprirlo da solo. Ovviamente, il test al quale stai per partecipare non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un divertente passatempo che ti permetterà di tenerti sveglio. Non dovrai fare altro che immaginare una situazione e fornire la risposta corretta.

Il nostro amico Renato sta mettendo in ordine il giardino. Si rende conto di avere delle sedie molto consumate e decide di acquistare della vernice ed un pennello per rimetterle a nuovo. Posiziona le sedie lungo il perimetro del prato e le colora tutte gialle tranne due, tutte verdi tra due e tutte rosse tranne due. Il prato ha una forma rettangolare. Quante sedie ha Renato in giardino? E qual è il colore di ciascuna sedia?

La soluzione del test

Adesso è il momento di scoprire se la tua risposta si rivelerà corretta oppure no. Qualora tu avessi indovinato, sappi che non era per niente facile e quindi è obbligatorio farti i complimenti. Viceversa, se avessi dato la risposta sbagliata, non buttarti giù, vuol dire che dovrai allenarti con maggiore intensità prima di affrontare un test del genere. Vedrai che in futuro andrà meglio.

Ecco la soluzione: le sedie devono essere per forza tre. Se Renato passa la vernice di un colore a tutte tranne due, vuol dire che una sedia è stata colorata di rosso, un’altra è stata colorata di giallo e, infine, l’ultima è stata colorata di verde. La forma rettangolare del prato non è importante, è un dato che è stato inserito nel test solo ed esclusivamente per ingannare i lettori.