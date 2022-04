Jessica Selassiè, due vipponi la gelano e scoppia la bufera sul web

Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè prosegue la polemica a distana con l’altro ex inquilino. Ma stavolta il pubblico si schiera apertamente

Lei è stata la grande trionfatrice del Grande Fratello Vip. Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del super reality di Canale 5 ed è diventata molto popolare. Da quando è finito il programma ha iniziato a rilasciare varie interviste, ma le più interessanti sono quelle con Silvia Toffanin a “Verissimo”. La seconda di queste ha toccato alcuni dei temi che hanno di più emozionato il pubblico. Si tratta della sua “storia” (in realtà mai sbocciata) con Barù.

Anche per questo i suoi fan si chiedono se ora i due si frequentano, oppure se qualcosa si è rotto definitivamente. Subito la “princess” ha fatto chiarezza, facendo capire che di certo il nipote di Costantino della Gherardesca non le è indifferente. Ecco perché la Toffanin ha voluto sentire proprio lui, Barù, per cercare di capire se tra loro ci possono essere estremi per una storia insieme. “Non ho nessuna spasimante, al momento sono single”, ha spiegato il diretto interessato a “Verissimo”.

Jessica Selassié e Barù, arriva l’ennesima pietra tombale?

E poi quando ha parlato di Jessica ha detto. “Non l’ho ancora rivista, ma ho visto Davide per due volte. Se ho voglia di rivedere Jessica? Certo, vorrò rivedere anche lei, ma ho un sacco di cose da fare. Dei viaggi, come quello a New York per andare a trovare mia sorella”. E in ogni caso l’ex inquilino è molto chiaro, quasi mette una pietra tombale: “Non sono innamorato di Jessica, anzi vorrei mettere fine a questa storia. Non è mai esistita, del resto. Le voglio bene e per lei ho un affetto profondo, ma come un’amica. Facciamola finita perché non ce la faccio più”.

E insomma, davvero c’è poco da aggiungere. E del resto va precisato che anche Jessica è sembrata piuttosto fredda a riguardo: “Non ho mai invitato Barù a cena – ha spiegato in una recente intervista – sì, ci sentiamo, ma nessuno dei due ha fatto inviti. Ci vogliamo bene, ma come amici e vorrei che questo si rispettasse”. Va detto che il web e i social hanno preso posizione: tutti sono schierati con la Princess, perché credono che lei in fondo sia davvero innamorata di Barù.