Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: la frecciatina che lo stronca

Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi ha ricevuto una sonora frecciatina da parte del mondo esterno che non è passata inosservata. Ecco per quale motivo tutti hanno parlato di questo.

Nicolas Vaporidis è stato scelto per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che vede per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa. Il suo percorso non è di certo passato inosservato, né da parte dei suoi compagni di viaggio ma nemmeno da parte del pubblico esterno.

Si è molto parlato, infatti, del suo scivolone nei confronti di Vladimir Luxuria a cui si era rivolto utilizzando il maschile per poi scusarsi la settimana dopo. In molti hanno criticato questo suo gesto e non è mancata negli scorsi giorni una frecciata che ha fatto il giro del web. Il motivo?

Durante il corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere, a Cristiana Capotondi, ex di Nicolas Vaporidis, è stato chiesto di commentare il suo percorso all’Isola dei Famosi e la sua risposta ha fatto il giro del web.

Cristiana Capotondi glissa su Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

Cristiana Capotondi ha avuto modo di poter lavorare con Nicolas Vaporidis su svariati set cinematografici, ma anche nella vita reale in quanto come abbiamo avuto modo di potervi anticipare i due hanno avuto una relazione insieme che è ormai terminata da qualche tempo a questa parte.

Il giornalista, durante il corso dell’intervista, non si è di certo lasciato sfuggire la ghiotta occasione di chiedere all’attrice che cosa ne pensa del percorso intrapreso dal suo ex fidanzato all’Isola dei Famosi , su cui è stato lanciato uno scoop su uno dei concorrenti di quest’edizione.

Cristiana Capotondi su Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi ha preferito sorvolare sulla domanda, in un certo senso, affermando di non averlo seguito perché preferisce altro tipo di programmi. Ecco, nello specifico, che cosa ha dichiarato a riguardo: “Io mi tuffo nell’informazione di la 7 e nei film sulle piattaforme” ha dichiarato, rivelando di non seguire la tv generalista ma di preferire la visione delle nuove piattaforme streaming.

Che i due non si siano lasciati in buoni rapporti?