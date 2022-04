Un posto al sole anticipazioni: clamoroso ritorno di fiamma? La verità

Nelle puntate in onda in questi giorni di Un posto al sole la vicenda della crisi tra Raffaele e Ornella sta prendendo sempre più piede

Entra nel vivo la programmazione di Un Posto al Sole. Tante le vicende che stanno appassionando il pubblico della famosa soap ambientata a Napoli. Parliamo della crisi tra Raffaele e Ornella, i due attori interpretati da Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli. C’è questa vicenda sullo sfondo, con i telespettatori in ansia per sapere se la storia tra due grandi e “storici” innamorati della serie sia davvero finita. Ma non c’è soltanto questo a tenere banco. Intanto Raffaele era impegnato in una serata un po’ particolare con Elvira, interpretata da Giusi Cataldo.

La madre di Samuel che è uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. I due sembrano essersi piuttosto riavvicinati e questo apre a varie ipotesi. Anche se non è accaduto nulla, va detto che Raffaele non ha detto nulla alla moglie. E infatti qualcosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. In ogni caso, occhi puntati sul divertente portiere di Palazzo Palladini e su quello che potrà combinare.

Un Posto al Sole, occhi puntati su Raffaele e Ornella

Saranno opportune delle riflessioni, con Ornella che invece sarà sempre molto presa dal suo lavoro. Non finisce qui, in ogni caso. Si parla anche di Giuditta (interpretata da Patrizia Salerno) e da come si organizzerà quest’ultima. Lei sembra essersi legata molto al personaggio storico di Renato, che però non vuole avere nulla a che fare con lei. Riuscirà la signora a conquistare per davvero il risoluto signor Poggi? Questa la domanda che il pubblico si pone, in attesa della prossima mossa di Giuditta.

O meglio, del suo assalto. E chiaramente si seguiranno con attenzione anche le vicende che riguardano Franco Boschi e il complicato rapporto con la compagna e suo figlio. Soprattutto dopo che il personaggio ha chiesto a Ferri di ritirare la denuncia contro Nunzio, che lo aveva quasi aggredito fisicamente. Il ragazzo continuerà con il suo atteggiamento indisponente e ribelle.