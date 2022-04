Rompicapo per gli amanti della logica, è da impazzire, scopri la soluzione!

Le sfide si fanno sempre più interessanti per gli appassionati di indovinelli. Il rompicapo di oggi è un bell’osso duro, ma solo i veri giocatori sono in grado di cogliere al volo la sfida! Allora, sai già come risolvere l’enigma, oppure sbircerai in fondo all’articolo?

Alla fine, ti rivelo la soluzione, ma questo non è importante. Ciò che conta è mettersi in gioco, e scoprire come risolvere questo rompicapo di logica. Non hai molti indizi, diciamo che l’unico elemento sul quale puoi fare vero affidamento è la consegna che adesso ti spiego con maggior attenzione. Ricorda che hai un minuto per trovare la risposta corretta. Quindi, mantieni alta la concentrazione, perché ce la puoi fare!

Siamo qui pronti per accogliere l’ennesimo rompicapo di logica, e dopo tanto tempo passato a risolvere i nostri enigmi, sicuramente sarai diventato ancor più bravo! La consegna è una breve indicazione dell’elemento da scoprire, della quale non sai altro, ma che al suoi interno ha tutti i dettagli che ti servono per risolvere l’indovinello. Ecco quanto devi sapere:

Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono?

Fidati che una volta scoperta la risposta, ti mangerai le mani! Perché la soluzione è sotto i tuoi occhi, devi soltanto avere un briciolo di ragione abilmente mescolata con il potere dell’immaginazione!

Rompicapo logica, ecco la soluzione inaspettata!

Nel nostro sito ti puoi sbizzarrire, perché se ti piacciono le sfide, sei nel posto giusto. Abbiamo rompicapo di qualsiasi tipologia, specialmente se sei un esperto del genere. Tra gli ultimi, perché non provi il rompicapo matematico delle torte numerate? Vedrai che sarà una sfida che piacerà anche ai tuoi amici. Mentre, per quanto riguarda quella di oggi, ci sei riuscito da solo oppure hai letto la risposta prima dello scadere del tempo?

Ebbene sì, se stavi cercando la soluzione del rompicapo di logica avresti potuto benissimo guardare la fine delle tue gambe! Per trovare la soluzione un ottimo consiglio è quello di mimare le azioni illustrate nella consegna, specialmente quando queste sono possibili. Infatti, se tu avessi realizzato nel concreto l’azione qui descritta, avresti in un batter d’occhio trovato la risposta corretta.

La soluzione non sono le orme come potresti pensare dalla foto, perché il mio obiettivo è sempre quello di trarti in inganno e vincere la sfida! La soluzione sono i piedi!

Ci sei arrivato da solo, oppure ha dovuto sbirciare? E’ chiara la risposta, anche perché era suggerita proprio dallo stesso indovinello. Se ti è piaciuta questa sfida, ti consiglio un rompicapo colorato con dei maialini, credimi è un vero spasso! Metterti in gioco nelle sfide logiche è un ottimo modo per passare il tempo.

Dato che ho vinto anche questa volta, ti darò la rivincita, ci vediamo al prossimo rompicapo.