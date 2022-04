Notte da incubo per l’ex vippona: “Ho avuto paura di morire”

“Ho avuto paura di morire, è stata la notte più brutta della mia vita“. Sono queste le frasi che ha pronunciato la vippona ex Grande Fratello

Una brutta serata per una nota “vippona” reduce dal Grande Fratello Vip. “Ho avuto paura di morire”, la sua amara confessione. Ma cosa è successo? Lo ha spiegato lei stessa ad Alfonso Signorini cosa è successo. Una brutta esperienza, ma che per fortuna si è risolta bene. Parliamo di Sonia Lorenzini e di quanto gli è accaduto di recente. “Ho trascorso la notte più brutta della mia vita. Sono dovuta andare al pronto soccorso perché avevo paura di morire.

Ero terrorizzata. Avevo il terrore che mi stesse per venire un infarto, ma in realtà si trattava soltanto di un fortissimo attacco di panico”. Sonia ha raccontato di come questa situazione l’abbia terrorizzata. “Non mi era mai accaduta una cosa simile – ha detto – ho iniziato ad avere il respiro pesante, mi sentivo la mani pizzicare. Poi mi girava la testa e mi sono preoccupata molto”.

L’ex vippona ha vissuto un’esperienza terribile e lo ha raccontato ai suoi follower

In poche parole la donna non riusciva a controllare il suo corpo. “È stato come un fulmine a ciel sereno e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici – ha scritto Sonia – Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro”. Purtroppo gli attacchi di panico sono un’esperienza davvero tremenda e totalizzante. Soprattutto perché quando arrivano, è difficile capire con esattezza di cosa si tratta. Ecco perché si teme davvero di morire da un momento all’altro, con conseguenze facilmente immaginabili.

“Pensavo che questa cosa potesse passare in fretta, che fosse solo un problema di ansia. Invece adesso ho il terrore che mi possa accadere ancora”, ha spiegato sui social la Lorenzini, che ai suoi follower ha raccontato cosa gli è successo e la sua difficile esperienza vissuta.