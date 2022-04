Malore all’Isola dei Famosi 2022: fatale la prova del girarrosto

All’Isola dei Famosi uno dei naufraghi si è sentito male dopo essersi sottoposto alla prova del girarrosto. Ecco come sta ora.

L’Isola dei Famosi è un reality completamente diverso rispetto agli altri che vanno in onda in quanto al centro del programma non ci sono soltanto le dinamiche che si vengono a creare tra i protagonisti, ma anche la gara di sopravvivenza e le prove per diventare leader o meno del gruppo.

Per questo motivo a volte, nonostante la produzione vegli sui propri concorrenti, capitino degli infortuni o dei malori. Quest’anno in particolar modo si è iniziato con Patrizia Bonetti che dopo essersi sottoposta alla prova del fuoco ha riportato delle ustioni ed è stata costretta a tornare in Italia.

Nelle scorse ore un altro concorrente è stato protagonista di un malore. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis che si è sentito male durante la prova del girarrosto.

Isola dei Famosi: malore per Nicolas Vaporidis durante la diretta

Il tutto ha avuto inizio quando Nicolas Vaporidis, che ha avuto una pesante discussione con Jeremias Rodriguez, ha dovuto sfidarsi con Roger per la prova del girarrosto.

La sfida tra i due è durata oltre i tre minuti ed ha visto trionfare il bel modello brasiliano. Al loro ritorno in Playa, però, Nicolas mancava ed Alvin ha informato i telespettatori che si era sentito male durante la prova e per questo motivo si stava sottoponendo ad alcuni controlli medici.

Dopo circa mezz’ora dall’annuncio dell’inviato di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è tornato in Playa insieme ai suoi compagni di viaggio ed ha approfittato per prendere la parola e rassicurare tutti i suoi cari che le sue condizioni di salute erano stabili e che in fondo stesse bene.

Sensazione un po’ diversa l’ha avuta il pubblico della rete che ha continuato a vedere l’attore piuttosto provato durante tutto il resto della diretta su canale 5, ma siamo sicuri che la produzione di Ilary Blasi veglierà su di lui e sicuramente se ci sarà ancora qualche anomalia prenderà tutti i provvedimenti necessari per garantirgli la massima sicurezza.

I fan di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi possono dormire sogni tranquilli.