Matrimonio a prima vista Italia, amore finito: la coppia più bella si dice addio

Sembrava dover essere una edizione capace di fare la storia quella del 2022 di Matrimonio a Prima vista Italia, la quinta targata Discovery

L’ultima edizione di Matrimonio a Prima vista ha sicuramente lasciato il segno. Anzi, secondo molti fan del programma si tratta di un’edizione che potrebbe interessare. Le tre coppie sono arrivate alla scelta finale e lo hanno fatto in un modo inaspettato. Senza divorzi, hanno deciso di stare insieme e di proseguire con il loro matrimonio. E quindi erano tutti felici. Sembrava, quindi, che l’esperimento fosse riuscito in pieno. Le tre coppie ben assortite e che hanno funzionato. Nello specifico parliamo di una sola coppia che ha deciso di proseguire, mentre le altre due hanno preferito dividere le loro strade e dirsi addio. Di chi si tratta? La coppia in questione è quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati. Siamo rimasti all’ultima puntata di Matrimonio a prima vista. La puntata finale è stata registrata un po’ di tempo dopo l’inizio del programma. I due hanno raccontato di essere ancora marito e moglie, e la verità è emersa soprattutto “sbirciando” i loro profili social. I due hanno scelto di rimanere insieme, e la loro storia stava funzionando bene, a quanto pare. Poi qualcosa è successo, in particolare quando è partita la loro convivenza. I due hanno deciso di andare a convivere, e questo sicuramente pesa. Nelle edizioni americane del programma c’è una fase di convivenza, che in Italia non c’è. Negli Stati Uniti, infatti, le coppie vanno a vivere insieme in una città specifica (talvolta quella di uno dei due sposi, o una neutra) e vengono sovvenzionati economicamente. In questo caso è più facile capire se ci sono i presupposti per vivere insieme o no e diventare una vera coppia.

In queste otto edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, forse solo all’inizio si sono realmente tutti messi in gioco con convivenze, trasferimenti e prove più complicate da superare…Non a caso, come si può vedere sui social, ci sono molti commenti di spettatori delusi che accusano i protagonisti del format, di aver recitato solo per ricevere una buona dose di visibilità…

Antonio e Giorgia di Matrimonio a Prima vista Italia 2022 non stanno più insieme

Proprio in queste ore, Antonio ha postato sui social alcune foto che mostrano tutto il gruppo di Matrimonio a prima vista insieme a Roma. E rispondendo alle domande dei fan, il salentino ha spiegato che lui e Giorgia non stanno più insieme. Sono tutti buoni amici ma non c’è nulla di più.

in un post su instagram, Antonio ha scritto: “Può sembrare una frase fatta ma posso affermare con assoluta certezza che è stata una delle esperienze più belle della mia vita! Sono cambiato tantissimo in questo periodo, sono cresciuto, ho conosciuto delle persone meravigliose: prima su tutte: mia moglie! Giorgia! Non poteva capitarmi una Donna diversa accanto. E no, non l’avrei voluta un’altra donna accanto. Se dovessi tornare indietro rifarei tutto nello stesso modo (nonostante le mille critiche). Insieme ci siamo divertiti, abbiamo messo in gioco sentimenti veri, abbiamo bevuto (mamma quanto abbiamo bevuto!), abbiamo urlato, ci siamo mandati a quel paese, abbiamo fatto l’amore! È stato un cocktail di emozioni. Bellissime.“

E due giorni fa Giorgia via social, ha spiegato a modo suo, perchè la storia con Antonio è finita: “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un si o con un no. “

E ancora: “È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con TE.” Un viaggio che però porterà entrambi verso il divorzio. Tre coppie su tre sono scoppiate, esperimento fallito per i tre esperti quindi.