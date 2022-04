Jeremias Rodriguez nella bufera: il web non perdona un gesto choc

Jeremias Rodriguez dopo la diretta all’Isola dei Famosi è finito al centro della bufera per un gesto che il web non ha affatto gradito.

Jeremias Rodriguez è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Il fratello minore di Belen Rodriguez non si è di certo fatto mancare nulla e in puntata è stato più volte al centro di numerose discussioni.

Una, in particolare, lo ha visto contro Edoardo Tavassi. Quest’ultimo non ha affatto gradito che una sua confidenza privata, detta a telecamere spente, fosse stata spiattellata di fronte alle telecamere da parte sua. Il gesto di Jeremias Rodriguez ha indignato il web e non solo il diretto interessato. Tant’è che sui social i commenti contro le sue parole, ed anche piuttosto forti, non sono di certo mancati.

Isola dei Famosi: il gesto di Jeremias Rodriguez indigna il web

Edoardo Tavassi aveva confidato, a quello che credeva essere un potenziale amico, come ha ammesso lui stesso durante il corso della diretta con Ilary Blasi, di non attraversare un periodo facile a livello lavorativo e per questo era stato costretto a chiedere un prestito a sua sorella Guendalina.

La confidenza era stata fatta a Jeremias Rodriguez, che è stato il protagonista di una rivelazione scottante di Antonio Zequila, senza le telecamere e lui l’ha riportata non appena queste sono giunte in Honduras.

Il gesto del fratello minore di Belen non è affatto piaciuta al Tavassi e nemmeno al popolo della rete che, come potete vedere dai tweet incorporati qui in basso, si sono scagliati pesantemente contro di lui.

Da che pulpito arriva la predica… #Jeremias che dice ad #Edoardo che la sorella lo ha aiutato..,mentre lui è in Italia e campa alle spalle della sorella #Belen ne vogliamo parlare 🗣❓💩💩💩 ARROGANTE SFATICATO manca la Nonna 👵 … #FUORIIRODRIGUEZ #GUSTAVO #JEREMIAS pic.twitter.com/XnOiQihxLc — siamo Tutti FOTONICI (@EddyRussi) April 11, 2022

#Jeremias che dice a #Edoardo che si fa campare dalla sorella, e solo x un prestito, mentre lui e tutta la famiglia che campano da anni con i soldi che guadagna #Belen Vola basso Jeremias sei solo un parassita inutile. #isola #isoladeifamosi — Omaticaya (@Boss360GT) April 11, 2022

Jeremias Rodriguez ha esagerato all’Isola dei Famosi? Il pubblico sembrerebbe non avere alcun dubbio a riguardo ed anche Vladimir Luxuria, opinionista di questa stagione insieme al suo collega Nicola Savino, in studio lo ha rimproverato, facendogli notare che anche lui, quando ha rimarcato che Edoardo Tavassi ha preso parte al programma solo per soldi, di certo non ha accettato di partecipare per fare beneficenza in quanto questo per molti personaggi noti è un vero e proprio lavoro.

Il pubblico riuscirà a perdonare il fratello minore di Belen, che è stato protagonista anche di una pesante accusa da parte di Nicolas Vaporidis?