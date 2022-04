Isola dei Famosi, colpo basso di Zequila: Estefania smascherata in diretta

All’Isola dei Famosi, la concorrente Estefania Bernal è stata smascherata durante il corso della diretta con Ilary Blasi su canale 5 attraverso un colpo basso di Antonio Zequila.

L’Isola dei Famosi i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno e in particolar modo durante il corso delle dirette su canale 5 che viene il bello. Ad esempio pochi minuti fa Antonio Zequila ha sganciato la bomba su Estefania Bernal.

La bella modella durante il corso di quest’esperienza non ha mai negato di essere particolarmente attratta da Roger. Tant’è che in queste settimane tra i due è nata una vera e propria storia d’amore. Le cose però sembrerebbero non stare proprio in questo modo e a rivelare il tutto è stato Antonio Zequila che ha rivelato che cosa avrebbe detto Estafania mentre si trovavano in albergo e secondo la sua versione, l’interesse nei confronti del modello non sarebbe dettato da un reale sentimento d’amore.

Estafania Bernal è stata smascherata all’Isola dei Famosi? Zequila non ha alcun dubbio a riguardo e l’ha accusata di essere falsa e bugiarda per un motivo ben preciso.

Antonio Zequila smaschera Estefania Bernal all’Isola dei Famosi

Antonio Zequila ha accusato Estefania Bernal all’Isola dei Famosi di non essere realmente interessata a Roger in quanto quando si trovavano in albergo, prima che il gioco potesse avere inizio, lei avrebbe dichiarato di avere un forte interesse per Jeremias Rodriguez, che ha ricevuto una grave accusa da Nicolas Vaporidis.

“Che ci faccio con Roger?” avrebbe esclamato in albergo, ma lei ha assolutamente smentito questa versione. Roger, invece, crede alla sua fidanzata e ha accusato Zequila di essere un bugiardo perché ci avrebbe provato con tutte le donne del programma senza successo ricevendo soltanto due di picche.

“Dici che sono bugiardo” ha replicato l’ex concorrente. “Quando sei venuto in albergo completamente ubriaco“ ha poi concluso sferrando un colpo basso nei confronti del naufrago. Colpo che non è affatto piaciuta a tutti i presenti in studio. Tant’è che Ilary Blasi ha dovuto ricordare che il gioco inizia quando sono in Honduras e quello che accade prima non ha alcuna valenza ai fini del programma.