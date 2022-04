Oroscopo 12 aprile 2022: rimonta il Capricorno, degenera il Sagittario!

Sotto questo cielo è bello vivere intense emozioni, e la Congiunzione Giove-Nettuno è una grande novità per l’Oroscopo! Si tratta di un transito unico, i cui effetti condizioneranno la giornata di oggi dei segni dello Zodiaco. I fortunati e i non sono in classifica, ecco chi sono!

La settimana è iniziata, siamo solo a martedì, e già si è stanchi! Al di là delle ripercussioni di alcune situazioni, le energie verranno a mancare per diverse motivazioni, quello che è certo è che l’Oroscopo ha delle grandi novità. Il transito protagonista è particolare, perché le emozioni saranno intense, ma entrano in gioco anche delle grandi speranze. Fantasia e mistero si legano nelle previsioni di oggi. La classifica è stata stravolta ancora!

La Congiunzione Giove-Nettuno ha come protagonisti il pianeta che assume il nome del Dio degli Dei romani, e quello dell’illusione! Cosa accade nell’Oroscopo del giorno? Ci saranno incomprensioni? Non proprio, perché ad agire sarà la potenza creativa di ogni segno, il quale farà di tutto per realizzare i propri obiettivi.

E’ un posizionamento raro perché avviene ogni 12 anni. I due Astri sono posti alla stessa distanza rispetto un punto, in questo caso sono a 23° dal segno dei Pesci. Cosa implica?

La potenza creativa incontra la dimensione dell’onirico! Il sogno e la speranza di raggiungerlo saranno vissuti con forte intensità dai segni zodiacali, specialmente perché ci sarà grande dialogo tra le sfere in questione. Non tutti però accoglieranno le idee e le emozioni suscitate dal moto.

Infatti, alcuni consolideranno ancora di più il pensiero logico, dando spazio alla ragione, piuttosto che al sentimento.

Oroscopo: il cielo per il Capricorno, è sempre più blu!

I tre più fortunati sono: Capricorno, Ariete e Aquario! Sono delle teste dure non ci sono dubbi, i tre segni d’aria, fuoco e ancora aria, ne vedranno delle belle perché nonostante la fortuna vivranno dei piccoli momenti dove si sentiranno in difficoltà, ma ce la faranno come sempre. Se sei della Bilancia sei il prossimo e devi approfondire necessariamente il tuo quadro astrologico.

E’ alquanto strano avere il Capricorno al primo posto se si tratta della Congiunzione in questione che mette al primo posto la fantasia. Invece, è molto azzeccata questa situazione, perché sia in amore che al lavoro c’è bisogno di idee brillanti, e la ragione non è l’unica mossa decisiva. Questa va combinata con l’immaginazione, la tua non è sconfinata, ma si lega bene ai tuoi obiettivi! Consigli: Vai dritto al punto delle situazioni poco chiare!

L’Ariete è un grande sentimentale, nonostante la sua impulsività. E’ tale proprio perché vive fortemente le emozioni, quindi di conseguenza questo transito lo porta a mettersi in gioco con tutto sé stesso. I principi che lo animano ben si legano alla forza del guerriero che lo contraddistingue, infatti risolvi tutto ciò che riguarda il lavoro. Consigli: l’amore ti coccola un po’, non dubitare, c’è del sentimento sincero in quello che ricevi.

L’Aquario stupisce sempre un po’ tutti, perché è potenza rara. Forte, energico, e un pelo pessimista, riesce con il moto a trovare un buon metodo per emergere al lavoro, e le tue finanze sono alle stelle! In amore nulla di nuovo, ancora niente cambiamenti. Consigli: goditi questo momento di gloria, passa qualche capriccio, ogni tanto ci vuole!

Terribile scenario per il Sagittario, e non solo!

La giornata non sorride a: Toro, Gemelli e Sagittario! Le stelle vi sono amiche, ma gli astri non vi danno retta. Rispettivamente segni di terra, aria e fuoco, avrete delle sfide nella giornata di oggi. Niente che non si può superare con qualche dritta! Se sei dei Pesci sei al quartultimo posto e devi conoscere le ultime novità sul tuo conto.

Il Toro è in un brutta situazione sentimentale, e la mancanza di fantasia è un problema, perché avresti potuto trovare delle nuove idee per stravolgere i piani. Al lavoro poche energie, ti senti sopraffatto dai problemi di cuore, e la Congiunzione non aiuta. Consigli: scopri cos’è che ti blocca, c’è qualcosa che non ti permette di agire, indaga, prima o poi qualcosa verrà fuori!

I Gemelli sono astuti, ma senza dubbio l’essere lunatici è un grosso punto debole. La frenesia della fantasia del transito è una buona arma nelle tue mani, ma se non la applichi né in amore né al lavoro niente può andare come speri. Consigli: metti da parte le ansie che spesso tu dominano, fatti coraggio, i veri guerrieri sono coloro che non si fermano mai.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario, la giornata sarà pesante, specialmente per disguidi lavorativi. Non sempre l’ottimismo risolve le situazioni, anche se il moto ti dà buona energia, non basta per risolvere dei problemi che ti porti dietro da tempo, soprattutto quando si tratta di amore. Consigli: pensa a cosa fa stare bene te e alla persona che ami, gli affetti sono linfa vitale no motivo di litigio!