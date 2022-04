Test: sei davvero capace di rispettare la ricetta della torta?

Ripetere la ricetta di una torta e cucinarla potrebbe sembrare un’azione semplice. Questo test distruggerà tutte le tue certezze in cucina

Oggi ci occuperemo di cucina. Tutti noi abbiamo fatto una torta almeno una volta nella vita e abbiamo seguito fedelmente una ricetta, prendendola da internet, da un libro di cucina o sfruttando i suggerimenti di qualcuno. E se non hai mai infornato una torta con le tue mani, di sicuro ne avrai mangiate tante. La protagonista del giorno è proprio una torta. Tranquillo, non dovrai sporcarti le mani, si tratta soltanto di un test di logica e ragionamento.

Questo test non ha alcuna rilevanza scientifica e non si basa su nessuna teoria. Stiamo soltanto provando a regalarti qualche attimo di distrazione, soprattutto per coloro che sono attualmente immersi nella routine di una pesante giornata lavorativa. Non dovrai fare altro che leggere un testo, ragionare con calma e poi provare a dare una risposta. Mal che vada, hai sempre a disposizione le soluzioni.

Gli ingredienti della torta sono i seguenti:

300 grammi di burro;

300 grammi di farina;

200 grammi di zucchero.

Hai una bilancia a due piatti ma senza pesi. Il panetto di burro, per fortuna, è esattamente di 300 grammi. In casa hai 300 grammi di farina ma il problema è lo zucchero. Hai un pacco intero di un chilo ma dovrai pesarne solo 200 grammi. Come farai a rispettare la ricetta? Probabilmente ci sono diversi modi per farlo ma soltanto uno è veramente preciso.

La soluzione del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai dato una risposta. Qualora fosse corretta, ti facciamo i complimenti perché il test di oggi era veramente complicato. Se, al contrario, non hai risposto bene o non sei stato capace di rispondere, non preoccuparti. Puoi allenarti con altri test e in futuro riuscirai ad ottenere di sicuro risultati migliori.

Ecco la soluzione del test: la bilancia ha due piatti. Se metto sul piatto sinistro il panetto di burro e la farina, in totale ho ottenuto 600 grammi. Sull’altro piatto metto lo zucchero. Poiché lo zucchero è più pesante, il piatto penderà a destra. Con un cucchiaio, tolgo lo zucchero finché i due bracci della bilancia non saranno in perfetto equilibrio. A quel punto avrò 800 grammi di zucchero sul piatto destro, quindi avrò travasato i duecento grammi che mi servono per rispettare la ricetta della torta.