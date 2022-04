Dall’Inghilterra: “Meghan Markle lavorerà per l’ONU”

Qualora fosse confermata, la notizia sarebbe clamorosa: Meghan Markle potrebbe entrare a far parte dell’ONU. Ecco tutti i dettagli

Ogni volta che si parla di Meghan Markle è necessario aspettarsi qualsiasi cosa. Quando la quarantenne duchessa recitava nella serie televisiva Suits, nessuno avrebbe mai pensato che potesse un giorno entrare a far parte della Royal Family britannica. Eppure è successo, nonostante le titubanze di diversi membri della corona inglese, specialmente quelli più anziani.

Oggi Meghan non è più un’attrice di successo e la sua vita è cambiata radicalmente negli ultimi anni. Prima il fidanzamento con il Principe Harry, annunciato il 27 novembre 2017, poi il matrimonio, avvenuto il 19 maggio 2018. Quando i Sussex hanno pronunciato il fatidico sì nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, la futura duchessa era già incinta del suo primogenito Archie. Nel 2021 è nata anche Lilibet Diana.

L’evento più clamoroso è sicuramente l’addio al Regno Unito da parte di Harry e Meghan, probabilmente dovuto al comportamento poco rispettoso nei confronti dell’ex attrice statunitense da parte di alcuni membri della Royal Family. Oggi la coppia vive in California ma potrebbero esserci presto delle novità molto importanti. Pare che ci sia la possibilità di vedere Meghan Markle nell’ONU. Ecco tutti i dettagli di questa storia.

Meghan lavorerà per l’ONU? Ecco la verità

Le voci su un possibile impiego di Meghan Markle nell’ONU stanno diventando sempre più incalzanti. Da quando si è diffusa la notizia su un loro possibile trasferimento a New York City, i tabloid inglesi non parlano d’altro. I Sussex starebbero cercando una casa in affitto nella zona di Midtown East, non molto distante dal quartier generazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Lo riporta il Daily Mail, il quale parla di alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Grande Mela. I Sussex sono stati in questa città nel settembre 2021 e hanno già visitato gli edifici dell’ONU, accolti da Amina Mohammed, vice Segretaria Generale dell’organizzazione. In quel periodo, i Sussex hanno partecipato al Global Citizen Live, un concerto organizzato a favore della distribuzione dei vaccini in tutto il mondo che si è tenuto a Central Park.

Il trasferimento a New York sarebbe possibile solo se l’ex attrice statunitense dovesse realmente ottenere un incarico. In questo momento, pare si tratti più di una sua ambizione piuttosto che di una reale possibilità. Qualora accadesse, i Sussex dovrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciare definitivamente Montecito, a causa delle spese molto importanti della villa californiana.