Harry e Meghan ormai hanno deciso: ecco dove andranno ad abitare

Harry e Meghan potrebbero trasferirsi a breve. La notizia ha fatto impazzire tutti, soprattutto i sudditi inglesi. Ecco dove andranno a vivere i Sussex

Harry e Meghan lontani dalla California? Fino a pochissime settimane fa sembrava impossibile e invece adesso è cambiato qualcosa. I Sussex potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di acquistare una nuova casa e questa notizia sta facendo sperare molte persone in Gran Bretagna. Non è un segreto, infatti, che il sogno di molti sudditi della Regina Elisabetta sarebbe quello di rivedere Harry accanto alla sua famiglia di origine.

La loro partenza dal Regno Unito è stata sempre definita ‘Megxit’ dagli inglesi, con la bilancia che pendeva evidentemente dalla parte dell’ex attrice statunitense, considerata sin da subito la colpevole della loro partenza. Secondo alcuni sondaggi, il popolo inglese non vedrebbe di buon occhio la Duchessa di Sussex, colpevole di aver allontanato il Principe Harry dalla Royal Family.

Ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Londra, i Sussex avrebbero intenzione di acquistare un’altra casa. Si tratta di un trasferimento definitivo o di uno spostamento temporaneo? Molti si chiedono dove andranno a vivere Harry e Meghan. Scopriamo insieme dove si trova la nuova casa dei sogni dei Duchi di Sussex.

Harry e Meghan comprano casa a New York?

Il legame tra Harry e Meghan e la Grande Mela è noto da tempo. I Sussex hanno già visitato la città statunitense in più occasioni. Ogni volta che si recano a New York, i tabloid gli dedicano tantissimo spazio perché la coppia riesce sempre a far discutere. È accaduto anche lo scorso autunno, in occasione della loro prima uscita pubblica dopo la nascita della piccola Lilibet Diana.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, l’ex attrice statunitense e suo marito starebbero pensando di acquistare una seconda casa a New York. Pare che i Sussex stiano già cercando un appartamento in affitto a a Midtown East, Manhattan. Non è la prima volta che questa coppia finisce nel mirino dei tabloid a causa di un possibile trasferimento.

Era già accaduto alcuni mesi fa, quando molti giornali inglesi avevano dato la notizia di un loro possibile ritorno a Londra. Questa notizia aveva mandato in visibilio il popolo inglese. Non è un segreto, infatti, che i sudditi di Elisabetta II vorrebbero rivedere Harry nuovamente ricongiunto con suo fratello William, possibilmente prima che quest’ultimo diventi re. Al momento è impossibile dire se tutto ciò si trasformerà in realtà, di sicuro la prossima tappo dei Sussex sarà ancora negli Stati Uniti d’America.