Test rompicapo: soltanto un talento naturale indovinerà la soluzione

Per dare la risposta corretta dovrai impegnarti molto. Fai molta attenzione e poi prova a risolvere il test. Vediamo cosa sai fare

Il test che ti proponiamo oggi ha messo in difficoltà moltissime persone. Riuscire a memorizzare una sequenza di numeri e a dare una soluzione non è per niente semplice, soprattutto se, prima di dare una risposta, bisogna capire qual è la chiave per sbloccare il valore sconosciuto. Prova a risolvere questo rompicapo, se ci riesci vuol dire che sei veramente un genio.

È doveroso sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica e non c’è nessuna teoria dietro un rompicapo del genere. È soltanto un modo per passare qualche momento di distrazione, giocando con i numeri e tenendo in allenamento il nostro cervello. Tenere attiva la nostra mente può essere molto utile e può portare grossi benefici anche alla nostra vita.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo una piramide formata da 21 numeri. L’ultimo, quello in cima, dovrai indovinarlo tu. Come? È questo il gioco! Dovrai capire qual è il criterio secondo il quale ogni cifra è stata inserita proprio in quella posizione. Quando avrai capito il meccanismo, riuscirai sicuramente a comprendere il numero in cima alla piramide. Se puoi, prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per dare la risposta.

La soluzione del test

I test di logica e ragionamento sono divertenti e ti tengono sveglio. In questo modo, potrai affrontare al meglio il resto della giornata. Se hai dato la risposta corretta, dobbiamo farti i nostri complimenti, non era per niente facile. Se, al contrario, ti sei sforzato ma non hai capito qual è il numero in cima alla piramide, non buttarti giù con il morale. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Ecco la soluzione del test.

La prima cosa da fare è partire dalla penultima riga in basso e salire verso l’alto. Ogni numero è il totale della somma dei due numeri posizionati sotto di esso. Ad esempio, il numero 8 si trova sopra il 5 ed il 3. Lo stesso criterio è valido per tutti gli altri numeri, compreso quello in cima. Di conseguenza, se il punto interrogativo si trova sopra il 58 ed il 62, vuol dire che la risposta corretta è 120.