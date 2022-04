Iniziamo la settimana con il piede giusto, l’Oroscopo di Instanews è qui pronto a fornirvi i giusti consigli e le previsioni della giornata. Il transito protagonista è Mercurio in Toro, ecco cosa accadrà, e soprattutto è in arrivo la classifica dei fortunati e degli sfortunati!

Il lunedì non piace a nessuno, ma bisogna pur sempre affrontare l’inizio settimana. Il mese di aprile sta portando non poca frenesia, sia per la velocità con la quale si esauriscono le situazioni, ma anche per i continui cambi di umore. Senza dubbio l’Oroscopo ha in serbo qualche dritta per i segni, specialmente perché Mercurio in Toro sconvolge ancora una volta i piani, ponendo in essere una calma totalmente inaspettata.

E’ corretto ricordare che l’Oroscopo non è la fonte assoluta di verità alla quale dovete fare riferimento per affrontare ogni evento della vita, ma una buona dose di ricarica per lo sviluppo della vostra spiritualità. Così, senza perdere tempo, è necessario analizzare gli effetti del pianeta del pensiero sulle azioni delle Case Celesti.

Mercurio è un Astro che fin dall’inizio dell’anno sta dando filo da torcere. Prima in moto retrogrado, poi diretto, adesso continua ad essere al centro dell’attenzione. E’ senza dubbio un punto costante nella prima fase dell’anno, il quale interagisce modificando l’attenzione dei segni. Infatti, la calma e la pazienza del Toro si riversano anche in coloro i quali non sempre hanno questo atteggiamento, ma non solo.

Si tratta sempre di avere una fervida attività mentale, ma più stabile. Di certo, non irruenta ed emotiva come l’energia dell’Ariete. Per cui si consolida il momento ideale per fare dei passi importanti, oppure per progettare grandi obiettivi.

Ecco come i fortunati e i no vivranno la giornata.

Oroscopo: dopo mesi, la Vergine è prima!

Finalmente, dopo infinite classifiche nelle quali era ultima, la Vergine diventa prima, con al suo fianco l’amico Toro, sui cui attualmente sosta Mercurio, e Leone, come vivranno la giornata? Due segni di terra e uno di fuoco, sono una bella triade, la quale agirà con un’energia stabile e potente. Ecco qualche consiglio utile, mentre se sei del Capricorno sei l quarto e devi conoscere assolutamente alcune novità nel tuo cielo.

La Vergine sa quello che vuole, il problema è quando si intestardisce a vivere ciò che la fa stare male. Ti sei rialzata e Mercurio arriva al momento giusto per conferirti quella stabilità che ti serve per ricominciare, visto che qualcosa nei rapporti interpersonali non è andato come previsto. Consigli: al lavoro non distrarti, potrebbero arrivare buon opportunità di successo.

Il Toro con Mercurio gioca in casa, perché l’integrità che lo contraddistingue è al massimo delle sue energie. Che si tratti di lavoro o amore, sei pronto per iniziare nuovi percorsi, oppure consolidare quelli già in atto. Consigli: delle idee porteranno a cambiamenti, accettali e non avere paura, ogni inizio spaventa, ma la meta è allettante.

Leone torna stabile, quindi tenetevi forte perché la forza di Mercurio unita alla sua esplosione naturale, lo rendono un leader temibile! Lavoro e amore sono al top, perché avrai la possibilità di valutare alcune situazioni che presto saprai volgere decisamente a tuo favore. Consigli: avrai poco tempo, troppa carne al fuoco, ma vedrai che momenti di pace arriveranno quando meno te lo aspetti.

Scivolone per la Bilancia, e non solo per lei!

Ogni tanto capitano periodi bui e Pesci, Sagittario e Bilancia sono a corto di idee per risolvere dei problemi personali, specialmente adesso che Mercurio dovrebbe garantire maggior integrità di pensiero. Vi serve qualche dritta, la svelo subito, come anche è necessario sapere che il prossimo in classifica è il Cancro.

Pesci sei perso nel tuo mondo, non che sia una novità, ma di certo non era il caso proprio adesso che avresti potuto trarre il meglio dal transito. Non è solo in amore, ma anche nel contesto lavorativo sembrerai assente. Sarà l’aria di primavera? Consigli: tornerà l’empatia e la comunicazione del mondo interiore che celi, ma devi darti del tempo per rilassarti una volta tanto.

Il Sagittario non vive una bella giornata al lavoro, perché sul piano collaborativo qualcuno ti metterà i bastoni fra le ruote, cerca di sfruttare la potenza del pensiero per risolvere delle questioni scottanti. In amore tutto bene. Consigli: avrai meno tempo per fantasticare sui sentimenti, vista la pace relazionale, dedicati al tuo benessere.

Concludiamo l’Oroscopo con la Bilancia, caduta nei suoi stessi errori. Il moto ti addossa delle responsabilità che non avevi propria voglia di assumerti, infatti ci saranno dei disguidi a livello comunicativo in amore. Mentre al lavoro aspettati dei cambiamenti che ti condizioneranno nel profondo. Consigli: non è un bel periodo, ma non disperare, cerca di trarre il buono dal peggio, risorgerai presto.