Ex naufrago svela tutto: “Jeremias Rodríguez è un ragazzo arrogante e irrispettoso“

L’Isola dei Famosi quest’anno è ricca di scoop. Gli autori hanno fatto delle nuove e ottime scelte ricreando anche il gioco. Infatti, i naufraghi gareggiano su due isole: in una sei obbligato a stare in coppia e nell’altra giochi da singolo.

Tutto questo rende molto più avvincente il reality show.

I concorrenti sono già molto stressati a causa della fame, dei pochi pesci e dei mosquitos. Non riescono a dormire e la lotta alla sopravvivenza è più tosta di quanto pensassero.

Un ex naufrago, però, ha ancora qualcosa da rivelare su Jeremias Rodríguez, in coppia con suo padre Gustavo. Vediamo cosa ha svelato l’ex concorrente.

Antonio Zequila svela tutto: “Jeremias Rodríguez è un ragazzo arrogante e impertinente“

Antonio Zequila, primo eliminato di questa edizione dell’Isola dei Famosi, viene invitato da SuperGuidaTv per parlare del suo breve ma intenso percorso.

L’ex naufrago ha un nemico e si chiama Jeremias Rodríguez. Rivela che ha fatto piangere suo padre comportandosi da maleducato e ha inveito più volte contro la produzione.

Questo comportamento non è nuovo e il naufrago fa delle accuse choc in diretta.

Antonio non usa mezzi termini e rivela quello che pensa del fratello di Belen. “E’ un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso” confessa l’ex naufrago dopo aver visto come Jeremias tratta suo padre.

Poi spiega cosa è accaduto tra la coppia e soprattutto per quale motivo Gustavo ha pianto.

“Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto ‘Stai zitto‘ al padre” racconta Zequila e svela tutto: “Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confessato un segreto che però non posso rivelare”.

Antonio rimane senza parole dopo aver visto quella scena. Lui ha sempre avuto un ottimo rapporto con suo padre e vedere l’atteggiamento poco educato di Jeremias gli ha fatto proprio male.

L’ex naufrago rivela anche la verità bomba sulla coppia formata da Roger e Estefania e aggiunge di aver visto il figlio Rodríguez più volte arrabbiato con la produzione insinuando che loro siano contro di lui. e aggiunge di aver visto il figlio Rodríguez più voltecon la produzione insinuando che loro siano

“Ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella (Belen, ndr.), poi l’avvocato” confessa l’ex naufrago e conclude: “Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo per quale motivo ha deciso di partecipare?!“.

JEREMIAS RINGRAZIA IL CIELO SEI SU QUESTO PALCO RISPETTA CHI TI CI HA PORTATO DENTRO #ISOLA PIC.TWITTER.COM/WEYJASU0HP — dave🤍 ÉLIT5 SPOILERS! (@aronscigarette) APRIL 7, 2022

Antonio Zequila svela tutto dopo la sua partecipazione all‘Isola dei Famosi. E’ evidente che non abbia una forte simpatia per Jeremias Rodríguez e se è stato sincero, ha le sue buone ragioni