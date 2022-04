Silvia Toffanin: l’ospite non risponde alla domanda e lei reagisce così

Silvia Toffanin fa una domanda all’ospite di Verissimo e lui non risponde: la reazione della conduttrice conquista tutti.

Silvia Toffanin, nell’ultima puntata domenicale di Verissimo, è stata spiazzata dalla reazione del suo ospite di fronte ad una sua domanda. Dopo il successo della puntata di ieri, Verissimo è tornato in onda anche oggi, domenica 10 aprile, con una puntata ricca di ospiti per chiudere l’appuntamento domenicale (dalla settimana prossima Verissimo andrà in onda il sabato mentre la domenica di Pasqua saranno trasmesse le interviste più emozionanti ndr).

Tra gli ospiti c’era anche uno molto attesa dal pubblico per il gossip che l’ha nuovamente travolto negli ultimi mesi. Silvia Toffanin ha provato ad indagare per scoprirne di più, ma la non risposta dell’ospite l’ha spiazzata e lei ha reagito così.

Silvia Toffanin spiazzata da Stefano De Martino: la sua reazione

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 10 aprile c’era anche Stefano De Martino che, nella puntata del serale di Amici 21 del 9 aprile, ha ricevuto un bacio inaspettato. Durante l’intervista, la Toffanin ha provato a strappare qualche news sulla vita privata del conduttore napoletano esattamente come aveva fatto in precedenza con Belen Rodriguez.

Stefano e Belen, ormai da settimane, sono nuovamente i protagonisti del gossip. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, infatti, la Rodriguez e De Martino si sono riavvicinati e, durante una puntata de Le Iene Show, Belen, seppur con ironia, ha ammesso di essere tornata con lui. Stefano, invece, di fronte alla domanda diretta della Toffanin, ha glissato.

«Allora… domandone: Belen?», ha chiesto la Toffanin. “La conosco“, ha risposto il conduttore napoletano scatenando le risate del pubblico in studio, ma anche quelle della conduttrice. «Se ne dicono tante, preferisco glissare per evitare di alimentare ulteriori gossip e proteggere le persone che sono intorno a me, soprattutto mio figlio», ha continuato De Martino confermando l’intenzione di non parlare più della sua vita privata.

Una risposta, quella di Stefano che ha gelato la Toffanin che, tuttavia, con l’eleganza che la contraddistingue, ha chiuso la questione con: «E allora sarà quel che sarà». Una reazione, quella della conduttrice di Verissimo, che ha conquistato i fan di Belen e Stefano che sognavano il ritorno di fiamma e stanno apprezzando la discrezione con cui stanno affrontando tutti.

La reazione della Toffanin è piaciuta anche a Stefano che, all’osservazione della conduttrice che ha evitato di continuare ad indagare, ha concluso con un “sottoscrivo”.