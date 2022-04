E’ stata l’amore più grande di Leonardo Pieraccioni: ecco cosa fa oggi

E’ famosa (anche) per essere stata il grande amore di Leonardo Pieraccioni. Il tempo passa ma resta sempre bellissima: chi è e cosa fa oggi

Si tratta di uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Non soltanto per i suoi tanti film di successo, ma anche per la sua simpatia e spontaneità. In più, è un uomo che (proprio come nel suo film più famoso, Il Ciclone) è sempre stato attorniato da donne bellissime. Parliamo di Leonardo Pieraccioni e dei suoi amori. Tra questi rimane indelebile quello per la bellissima Laura Torrisi, attrice che ha conosciuto sul set. Lei è di origini siciliane, ma ha sempre vissuto a Prato. La sua storia è stata toccante e molto seguita dal pubblico.

All’alba dei suoi primi 40 anni Laura ha fatto i conti con alcuni seri problemi di salute, che hanno messo in pericolo la sua vita. Dopo una serie di cure complicate e faticose, nel 2021 si è messa finalmente alle spalle questo incubo e ha potuto riprendere la sua vita normale. Laura è stata operata di endometriosi e di fibroma uterino, malattie che aveva da molti anni. Adesso ha messo la sua salute al sicuro. La sua vicenda è stata toccante perché la Torrisi ha deciso di condividere con il suo pubblico sui social la malattia e il percorso terapeutico.

Leonardo Pieraccioni e il suo grande amore: emozioni indimenticabili

I suoi racconti sono stati toccanti e hanno emozionato i suoi social. Soprattutto per i suoi messaggi ottimistici e i selfie dall’ospedale. In poche parole la Torrisi ha dato un messaggio molto positivo, diventando un esempio anche per le tante persone malate e che sono in ospedale. Pieraccioni l’ha conosciuta sul set del suo film “Una moglie bellissima”. Opera di successo, che ha infatti lanciato Laura nel mondo del cinema con un grande successo. All’epoca era il lontano 2007.

Pieraccioni la scelse non da sconosciuta, in quanto lei partecipò l’anno prima al Grande Fratello (condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi) e lì si fece notare dal pubblico per la sua indubbia bellezza e un carattere dolce e intrigante. E giustamente il buon Pieraccioni ne rimase affascinato, tanto che la corteggiò fino a farla innamorare. Oggi Laura Torrisi è pronta per tornare al lavoro, in attesa di riprendere in mano la sua vita e soprattutto la sua carriera.